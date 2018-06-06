Вспомнить 2012-й: зарплаты в России начали расти, как до кризиса

Причина — выплаты бюджетникам и нарастающий дефицит рабочих ресурсов

Фото: Максим Платонов

В январе — апреле 2018 года Росстат зафиксировал рост реальных зарплат на 9,6%. Это много, учитывая, что до этого подобной динамики не наблюдалось в течение целых 5 лет. При этом экономический рост остается вялым и вряд ли может объяснить ситуацию с оплатой труда. Эксперты называют две причины позитивной статистики по зарплатам: во-первых, — это выплаты бюджетникам, во-вторых, — нехватка рабочих ресурсов, которая все больше дает о себе знать. Подробности — в материале «Реального времени».

Как в 2012-м

Росстат опубликовал предварительную оценку динамики зарплат и доходов россиян за 4 месяца 2018 года. Судя по его данным, среднемесячные зарплаты с поправкой на инфляцию выросли на 9,6% в годовом выражении. Без учета инфляции они увеличились на 12,1% год к году и составили 43,55 тыс. рублей. Такой динамики зарплат в России не было с докризисного 2012 года, а в течение 2015—2016 годов реальные зарплаты лишь снижались.

По словам главного экономиста «Альфа-Банка» Натальи Орловой, возвращение к докризисным темпам могло быть связано с президентской избирательной кампанией. Сейчас зарплаты растут в основном за счет госсектора: в I квартале 2018 года в сфере образования они увеличились на 17%, а в здравоохранении — на 30%. Учитывая, что текущий бюджет не предусматривает значительных индексаций, повышения зарплат, скорее всего, проводятся в форме выплаты надбавок. «Это означает, что к середине или к концу года объем этих надбавок может сократиться. Со временем рост зарплат, видимо, будет замедляться, но в целом по этому году он, вероятно, будет больше, чем в прошлом году», — говорит Орлова.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что ускорение роста зарплат вряд ли говорит об улучшении экономической ситуации; скорее всего, дело в повышении МРОТ с 1 января с 7,8 до 9,49 тыс. рублей, а также в выплатах бюджетникам.

Кадровый голод

Однако на ситуацию с зарплатами могли повлиять не только бюджетники — также рост может быть связан с дефицитом рабочих ресурсов, контуры которого становятся все более отчетливыми. В последнее время занятость в России увеличивается, безработица же, напротив, сокращается (по сравнению с январем — апрелем 2017-го число официально безработных снизилось на 13,7%). «В таких условиях конкуренция за находящуюся в дефиците качественную рабочую силу обычно ведет к росту зарплат темпами, которые опережают производительность труда», — отмечает Нигматуллин.

Об этом же на Петербургском экономическом форуме говорил министр экономического развития Максим Орешкин: «У нас безработица опустилась до рекордно низких уровней, у нас рост зарплат ускорился выше долгосрочно устойчивых уровней. Все это свидетельствует о том, что у нас дефицит на рынке труда будет только нарастать».

«Учитывая перечисленные особенности, в ближайшие годы стоит ожидать замедления темпов роста зарплат. Долгосрочным драйвером останется лишь плохая демография и экономический рост (рост производительности труда), которые обеспечивают лишь около трети нынешней динамики», — говорит Нигматуллин.

В целом без перемен

Рост зарплат повлиял на статистику по реальным располагаемым доходам населения: они существенно увеличились, чего также не наблюдалось в течение нескольких лет (в предыдущие 4 года реальные доходы россиян снижались).

После того, как многие экономисты раскритиковали Росстат за манипуляции со статистикой, ведомство стало публиковать два варианта данных по реальным доходам. Первый из них не учитывает единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. рублей в январе 2017 года, во втором варианте эта выплата учтена. В итоге без учета прошлогодней выплаты реальные доходы в январе — апреле выросли на 3,8%, а с ней — на 2,3%.

Остальные экономические индикаторы ничем не выделялись из общих тенденций: к примеру, ВВП и промышленное производство в апреле выросли на 1,3% в годовом выражении, инвестиции в основной капитал — на 3,6%. Внешнеторговый оборот России по итогам 4 месяцев увеличился на 21,5%, а розничный товарооборот подрос на 2,2% после сокращения на 1,4% годом ранее.