«Мы анализировали гимны, которые были у FIFA, и старались сделать «в кассу»

Группа «Прогульщики» о том, как набили руку на написании гимнов, и планах разложить яйца по корзинам

Фото: Олег Тихонов

Не осталась в стороне от футбольного помешательства казанская группа «Прогульщики». В день презентации официального гимна чемпионата мира, она представила альтернативный гимн, написанный в поддержку российских футболистов и болельщиков, правда, на английском языке. Солист и гитарист «Прогульщиков» Илья Захаров и Владимир Жирнов рассказали «Реальному времени» о трудностях перевода на русский и том, когда музыка начала приносить деньги.

«Мы на гимнах набили руку»

Вы презентовали альтернативный гимн к чемпионату мира по футболу «On The wave». Расскажите подробнее.

Владимир Жирнов: Идея музыки мне пришла в голову полгода назад, я хотел написать мелодию, которая у меня бы ассоциировалась с Китаем, куда мы ездили на гастроли. Хотелось придумать незамысловатую мелодию, которая бы легко воспринималась. И когда я ее записал, то подумал: «Такая хорошая идея и здорово было бы, если бы она могла стать гимном чемпионата мира».

По-моему, писать гимны — это очень сложно…

Владимир: Для нас это была не самая сложная задача, тем более что мы на гимнах набили руку (первый гимн «Прогульщики» написали для Универсиады-2013, — прим. ред.). Мы анализировали гимны, которые были у FIFA и старались сделать «в кассу». Сложно было добиться того, чтобы у песни было настроение, чтобы она вдохновляла каждого, кто причастен к данному мероприятию.

Илья Захаров: Так как за слова отвечал я, то на меня легла двойная ответственность, хотелось, чтобы наш гимн нашел отклик в людях. И, наверное, да — это сложная задача. Обычно песня пишется месяц-два, а здесь полгода ушло.

Хотелось придумать незамысловатую мелодию, которая бы легко воспринималась. И когда я ее записал, то подумал: «Здорово было бы, если бы она могла стать гимном чемпионата мира»



Вам футбол близок? Сами играете?



Владимир: Я в детстве мечтал быть футболистом, потом играл за университетскую команду. Я очень люблю футбол, поэтому подошел к написанию музыки со всей ответственностью, хотел немножко поностальгировать. Захотелось снова попинать мяч, захотелось, чтобы наши футболисты, вдохновлялись, слушая эту песню. И вообще, чтобы этот трек вдохновлял всех на занятия спортом, заряжал настроением.

Илья: Я все детство пробегал в футболке «Арсенала». Потом отошел в сторону творчества, и наши пути с футболом больше не пересекались, но поддержать тех, кто причастен, все равно хочется.

Клип к гимну будет?

Владимир: Да, мы сейчас готовим видео — интересные люди, блогеры, медийные личности присылают нам видео, где подпевают песне, либо передают привет. Из этих фрагментов мы смонтируем клип. Хочется, чтобы песня ушла в народ, чтобы ее увидели больше людей и если те, кто снимает для нас видео, разместят ролик в своих социальных сетях, то нам будет приятно.

Может стоило написать и русскоязычный вариант песни, чтобы она лучше расходилась?

Илья: Мы хотели, но очень трудно на русском подобрать слова. Изначально я написал ее на английском.

Вроде слова там такие простые?

Илья: Да, но на русском они не звучат. Они звучат слишком просто, обыденно. А на английском все гармонично и вдохновляюще. Мы даже просили, чтобы нам грамотно и качественно перевели текст, и несколько вариантов посмотрели, но ни один из них нас не устроил.

Организаторов мундиаля гимн заинтересовал? Он прозвучит на площадках ЧМ?

Владимир: Да, будем играть нашу новую песню в Казани на фестивале болельщиков. Нас также пригласили на футбольные фестивали в Самару, Нижний Новгород. Департамент культуры Москвы одобрил нашу песню и пообещал разослать по площадкам, может быть, еще кто-то пригласит.

«Мы хотим полностью отойти от того, чтобы перепевать чужие песни и сосредоточиться на своем творчестве»

Вы на сцене больше 8 лет, называете себя «самой титулованной группой Татарстана», но до сих пор у вас нет альбома?

Илья: Да, мы сейчас занимаемся доработкой того материала, который мы скопили за эти годы и начинаем запись. Планируется альбом от 8—10 треков, надеюсь, они понравятся. Каждая песня — это маленькое дитя, которое ты пытаешься довести до совершенства. На данный момент записано три песни и за лето мы собираемся записать еще семь.

Владимир: Мы просто хотим выпускать не по одной песне, а сделать сборник, записанный на одной студии, с одним звуком, чтобы это была одна история. Разрабатываем свой саунд, хотим, чтобы песни звучали современно, но при этом отдавали дань классическому року, который мы так любим. Мы не торопимся, хотим выпустить качественный продукт.

А он из моды не выйдет к тому времени, когда вы его выпустите? Может все-таки поторопиться?

Владимир: Хорошая музыка из моды не выходит, а наша музыка, надеюсь, получится хорошей.

Илья: Я давал прослушать один из наших треков фокус-группе, которая даже не знала, что это наш трек, и у них сложилось впечатление, что это трек с Евровидения. Не этого года, а вообще. Так что, я думаю, мы на верном пути.

Каждая песня — это маленькое дитя, которое ты пытаешься довести до совершенства



Вы зародились как кавер-группа, сколько в вашем репертуаре каверов, а сколько авторских песен?

Владимир: Семь песен авторских, мы стараемся вставлять их в концертную программу, если это актуально. А вообще у нас больше 100 песен, есть попсовая программа, но больше нам нравится программа с рок-хитами, которые у всех на слуху и которые никогда не постареют. Вообще вначале, когда музыка была нашим хобби, мы хотели играть именно рок-хиты, и они до сих пор нам доставляют огромное удовольствие, и, может быть, из-за этого мы долго не смотрели в сторону своего творчества. Но наступило время роста, и нужно двигаться вперед.

Из чего состоит доход группы?

Владимир: Полностью от наших гастролей. В среднем у нас восемь концертов в месяц, каждую пятницу — субботу — это хороший результат. При этом я бы не сказал, что доход у нас очень большой, он приемлемый для того, чтобы прилично жить и развиваться в творчестве. Но нет предела совершенству, поэтому мы хотим полностью отойти от того, чтобы перепевать чужие песни и сосредоточиться на своем творчестве. Для это приходится много работать на корпоративных мероприятиях, свадьбах, и мы эти деньги вкладываем в запись, продвижение, клипы. Музыка может приносить доход, но это большой труд.

Сколько человек вы собираете на концертах?

Владимир: Зависит от площадки. Бывают маленькие бары на 200 человек, а бывает, как в День химика в Нижнекамске, — 5 тысяч человек, в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов было 15 тысяч.

А если говорить о билетах, когда люди заплатили деньги, целенаправленно пришли на вас…

Владимир: Мы можем судить только по концертам, которые организовывали сами. У нас был концерт в апреле 2017 года, когда мы собрали 800 человек по билетам в Казани. Мы играли программу «Рок на века». Программа с костюмами, декорациями, танцорами. И 800 человек нас поддержали — это неплохой результат.

Нет опасений, что если откажетесь от кавер-программы, то на ваш репертуар никто не придет? Это же страшная вещь для артиста.

Владимир: Конечно это страшно, но будем работать над тем, чтобы снизить эти риски. Понятно, что они не сойдут на нет, но будем стремиться к тому, чтобы музыка понравилась.

Илья: Даже если мы сначала потеряем часть аудитории, то со временем все равно найдем своих слушателей, которые будут любить нашу музыку, а не то, что мы исполняли в кавер-программе. Мы делаем то, что нам близко, и надеемся, что это понравится другим. Я уверен, что понравится. Хотя замечаем, что рок не всеми поддерживается — больше стали слушать рэп.

Так может стоит поменять стиль?

Илья: Нет, я больше люблю сложность вокала, сложность музыки, мне нравится эстетика, разбор каждой детали, которая была написана музыкантами и вокалистами. А в рэпе все слишком просто.

«Помню мы работали «корпоратив» за 3 тысячи рублей на всю группу»

Как давно вы смогли позволить себе не работать и полностью заниматься музыкой?

Владимир: Меня поддерживали родители — они мне помогали все студенческие годы, и я мог позволить себе не работать. Но и после института я не работал, попробовал поработать месяц в банке, мне это дико не понравилось, и я подумал, что хочу сосредоточиться на музыке…

Так вам не «Прогульщиками» нужно было назваться, а «Бездельниками»!

(Смеются)

Владимир: А когда я закончил институт, то мы старались больше выступать. Конечно, сначала это были очень маленькие деньги. Помню мы работали «корпоратив» за 3 тысячи рублей на всю группу. А еще раньше, когда о нас никто не знал и никуда не приглашали, мы сами организовывали концерты — снимали оборудование, платили деньги другим артистам, чтобы заодно выступить самим. Были времена, когда нечего было есть, но со временем, если ты веришь в себя, то твое дело начинает приносить тебе доход.

Илья: Мне повезло — моя мама всегда меня во всем поддерживала. Лет в 13-14 я отработал на летней работе — таскал доски с пирса, и с того дня я больше не работаю — только музыка. Когда я поступил в университет, я пел в заведениях, на мероприятиях, и это приносило мне доход, таким образом я никогда, ничего не просил у родителей.

Владимир: Мы пережили все коллективы, с которыми начинали, потому что у них, наверное, не было терпения. Музыка — сложная деятельность, и она не всегда увенчивается успехом. Но если все члены коллектива верят в успех, то он обязательно придет. Сейчас музыка для нас — это сфера бизнеса, у нас есть менеджер, который ищет концерты, пиарщик. И всем хватает дохода. У нас есть контакты в Москве с продюсерскими центрами, которым мы отсылаем свои записи. Наша задача сейчас — это сделать материал, а второй этап — раскрутка, «посевы» в VK, iTunes, клип на YouTube. Предстоит космическая работа.

Мы стремимся сделать какой-то бизнес, который будет приносить пассивный доход, а потом вкладывать эти деньги в творчество и развиваться как артисты

На это отдельный бюджет закладывается? Радиостанции не берут песни просто так?

Владимир: Конечно. Но на самом деле радиостанции берут, если песня нравится и кто-то ее рекомендует. Но если песня плохая, то никаких денег нам не хватит чтобы ее протолкнуть. Многое решают личные контакты. Нужно набрать больше правильных контактов, подружиться и, возможно, в будущем эти люди смогут тебя кому-то посоветовать или помочь. Мы много полезной работы провели в этом плане, многие нас знают и, думаю, порекомендуют, если попросим.

Сейчас вы открываете видео студию — это для удовлетворения потребностей группы или бизнес-проект?

Владимир: У нас барабанщик и звукорежиссер классно снимают и монтируют. Мы закупили дорогостоящее оборудование, чтобы проводить съемку полного цикла с монтажом, хорошими режиссерами, сценаристами. Начнем с клипа на нашу новую песню, будем снимать в замке под Самарой — немного мистики, средневековья, рыцарей, доспехов.

Зачем вам этот бизнес? Все-таки музыка не приносит достаточно средств?

Владимир: Здорово заниматься только музыкой — это единственное, что нас по-настоящему цепляет в жизни, но надо хранить яйца не в одной корзине. Мы стремимся сделать какой-то бизнес, который будет приносить пассивный доход, а потом вкладывать эти деньги в творчество и развиваться, как артисты.

Барабанщик и звукорежиссер снимают и монтируют, а вы как в этом участвуете?

Владимир: У меня хорошие способности к продвижению, менеджменту, у нас у каждого определенные таланты. Я, Руслан, Илья и Миша — вместе мы отличная команда, и все связанное с бизнесом и творчеством хотели бы делать вместе. Мы к этому идем и у нас неплохо получается.

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