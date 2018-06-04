Оборотная сторона ЧМ-2018: какие проблемы грозят «неспортивным» казанцам и их гостям

Из-за мундиаля туроператоры перенесли из Казани в Нижнекамск ряд чартерных рейсов в Турцию

Фото: Максим Платонов

Праздник — это не только веселье, но и хлопоты, а для хозяев праздника — еще и необходимость мириться с неудобствами. Чемпионат мира по футболу — не исключение. «Реальное время» выяснило, какие проблемы грозят в ближайшее время казанцам.

Проверки на дорогах

О первых жертвах «невъездных» автобусов рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров, замначальника УГИБДД по РТ Дамир Бикмухаметов и исполнительный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Булат Халитов. В эти выходные на въезде в Казань сотрудники ГИБДД остановили и развернули первый автобус, не имевший разрешения на въезд в Казань, — это был заказной рейс из Нижнекамска. А всего с 1 июня в Казань заехало 500 заказных автобусов.

Как уже сообщало «Реальное время», с 1 июня по 17 июля, в соответствии с 202-м указом президента РФ Владимира Путина «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», в Казань закрыт въезд автобусам, не оснащенным системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и не имеющим разрешения на въезд в город. Участники пресс-конференции подчеркнули, что автобусы, совершающие регулярные междугородные и пригородные рейсы, курсируют без ограничений, и рекомендовали пользоваться именно ими — во избежание недоразумений (пассажиров «невъездного» автобуса, как и было обещано, высадили на остановке общественного транспорта, расположенной за чертой Казани, и дальше им пришлось добираться самостоятельно). А Дамир Бикмухаметов еще и уточнил, что те перевозчики, кого этот запрет касается, были о нем многократно предупреждены под роспись, так что нарушения допускают вполне сознательно.

Еще одно неудобство состоит в том, что все нерегулярные автобусы в Казань должны заезжать лишь с трех направлений — по Оренбургскому тракту, Мамадышскому тракту и Горьковскому шоссе — и проходить досмотр (багаж пассажиров будут обследовать даже с собакой). Безопасность — дело хорошее, но ради нее придется подождать, даже если автобус в Казань в итоге пустят.

Все нерегулярные автобусы в Казань должны заезжать лишь с трех направлений и проходить досмотр (багаж пассажиров будут обследовать даже с собакой). Фото Максима Платонова



Косвенно спикеры дали понять, что ограничения на период проведения ЧМ-2018 станут чем-то вроде заслуженного наказания для перевозчиков, отнимающих хлеб у тех, кто выиграл тендеры на регулярные перевозки. Дескать, под видом заказных «два-три крупных перевозчика» дублируют регулярные междугородные пассажирские рейсы, в результате чего перевозчики, которые выиграли на них тендер, уже начали разоряться. В качестве примера журналистам назвали Набережные Челны, где из-за демпинга со стороны организаторов «заказных» рейсов уже закрылось большинство регулярных направлений.

И посоветовали ездить в Казань с удобствами на рейсовых автобусах, а если уж никак не получается — хотя бы заранее убедиться в наличии у водителя заказного автобуса разрешения на въезд в Казань.

Ну а поскольку под понятие нерегулярных подпадают не только заказные рейсы, но и, например, рейсы вахтенных автобусов предприятий — те самые, на которых развозят сотрудников на работу и после смены по домам, исключения кое для кого, даже при отсутствии разрешения на въезд, все-таки обещают делать. Речь идет о доставке рабочих смен, и относительно каждого такого автобуса инспекторы ГАИ будут принимать решение по обстоятельствам.

Домой прокрадемся через дворы

Казанские водители уже почувствовали, что сотрудники ГИБДД «усилили» работу по выявлению всяческих нарушений. Инспекторы повсюду нещадно тормозят автомобили, проверяют документы, а зачастую еще и в багажник заглядывают.

А на днях первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов и зампредседателя городского комитета по транспорту Марат Хисамутдинов рассказали на пресс-конференции о том, какие ограничения движения вводятся в дни матчей на подъездах к «Казань Арене». Они сообщили, что будут перекрыты улица Сибгата Хакима, от проспекта Амирхана до Чистопольской, Чистопольская (от Бичурина до Ямашева и от Ямашева до Адоратского), проспект Ямашева, от Адоратского до Сибирского тракта, улица-дублер улицы Гаврилова — на участке между Чуйкова и Чистопольской, улица Академика Арбузова — от Журналистов до Ямашева.

Казанские водители уже почувствовали, что сотрудники ГИБДД «усилили» работу по выявлению всяческих нарушений. Фото Максима Платонова



— Мы пытались еще больше сузить зону ограничения движения и даже поставили эксперимент по заезду в 69-й жилой квартал с круговым движением, но выяснилось, что таким образом появилась возможность проезжать туда всему потоку транспортных средств, а не только тем, кто там проживает, — уточнил Дамир Фаттахов. — В итоге на дороге возникли пробки, и мы вернулись к варианту с перекрытием движения по первоначально разработанной схеме, которая также дает всем жителям 69-го квартала возможность попасть в свои дома, но только по внутриквартальным и дворовым проездам…

Зарегистрировался — свободен

Въезд в Казань для болельщиков ЧМ-2018 расписан в МВД как по нотам и не вызывает вопросов, а вот для тех, кому неинтересно наблюдать за футбольными матчами, а нужно приехать в Казань по делам либо в отпуск, вводятся усложняющие жизнь ограничения.

Для «неспортивных» гостей города самое главное — быстро зарегистрироваться. В соответствии с указом президента РФ прибывшие в Казань россияне и иностранцы обязаны в трехдневный срок обратиться в соответствующие органы с заявлением о регистрации и документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Исключение сделано лишь для татарстанцев — при переезде в пределах республики они обязаны обратиться с заявлением о регистрации по месту жительства (то есть постоянной прописки) в течение семи дней, а по месту пребывания могут не регистрироваться вовсе, если уже зарегистрированы по месту жительства в Татарстане.

Откладывать во избежание проблем запланированный визит в Казань родственников или друзей из-за границы не стоит: если все установленные законом обычные формальности в плане регистрации по месту пребывания будут выполнены, проблем у гостей возникнуть не должно.

Ну а что касается появившихся в Казани слухов о том, что на период проведения чемпионата столицу РТ «зачищают» от легально пребывающих и работающих здесь мигрантов, то ни опровергнуть, ни подтвердить их пока не удалось. «Реальное время» направило запрос в МВД по РТ, ответ пока не получен.



Для «неспортивных» гостей города самое главное — быстро зарегистрироваться. Фото Олега Тихонова



В Париж — через Мамадыш, в Анталью — через Нижнекамск

К отпускникам прилетели проблемы откуда не ждали: туроператоры перенесли из Казани в Нижнекамск ряд чартерных рейсов в Турцию в связи с высокой загрузкой аэропорта в дни матчей. Об этом «Реальному времени» сообщил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

— Это незначительное количество рейсов одного из трех работающих в Татарстане туроператоров — Anex tour, Coral travel и Pegas Touristik, более точно сказать не могу, но при этом большинство вылетов осуществляется обычным порядком, как было запланировано, — подчеркнул он.

В Coral travel на вопрос корреспондента «Реального времени» о перенесенных в Нижнекамск чартерах по телефону ответили: «У нас нет такой информации», а на письменный запрос ответ от туроператора пока не пришел. В Pegas Touristik сообщили, что запланированные на дни матчей ЧМ-2018 вылеты из Казани будут осуществляться.

А в Anex tour пояснили, что переносы коснулись только двух направлений — Антальи и Даламана. Количество пассажиров, для которых это стало неприятным сюрпризом, там назвать затруднились. Также выяснилось, что, в отличие от, например, от Екатеринбурга, где туристам, у которых вылет перенесли в Челябинск, предложили трансфер, в Казани никаких трансферных перевозок в Нижнекамск не планируется.

— Туристам, которые приобретали туры после того, как стало известно об изменении места вылета, мы сразу сообщали об этом, и они либо соглашались на это, либо меняли день вылета, — пояснила сотрудница в офисе туроператора. — А тем, кто ранее приобрел туры и хочет вылететь из Казани, мы предлагаем сейчас сменить дату с сохранением количества ночей или плюс-минус одна ночь…