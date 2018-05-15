Во время ЧМ пассажиров «неправильных» автобусов довезут до Казани на общественном транспорте

Казань на время чемпионата мира по футболу — 2018 закроют для автобусов, которые не оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», и тех, чьи собственники вовремя не сообщат о въезде на территорию. Запрет будет действовать с 1 июня по 17 июля.

«Для автобусов, в отношении которых эти условия будут соблюдены, ограничений по въезду в Казань не будет, — пояснил корреспонденту «Реального времени» начальник отдела ГИБДД Казани Игорь Новиков. — Но интересы пассажиров автобусов, для которых въезд в Казань будет закрыт, не пострадают. В трех точках, открытых для въезда автобусов, — на 9-м километре Оренбургского тракта, Мамадышском тракте и Горьковском шоссе — будут действовать пересадочные пункты, откуда пассажиров будут доставлять в город общественным транспортом».

На автомобильный транспорт ограничения распространяться не будут ни для жителей пригорода Казани, ни для туристов из других регионов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018.