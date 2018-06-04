Госзакупки: директору «Метроэлектротранса» обновят Audi, а «Таттелекому» — рейтинг Fitch

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Дмитрий Резнов

1. Музеефицировать Болгар и Свияжск

Министерство культуры Татарстана продолжает заботиться о культурном наследии. Недавно ведомство опубликовало самый заметный тендер неделе: оно заплатит 227 млн рублей за продолжение работ по приспособлению объектов культурного наследия «Городище «Болгар» — столица Болгарского государства» и «Достопримечательное место Остров-град Свияжск» для современного использования. В том числе в приспособление войдет проведение работ по музеефикации. Осуществляться работы будут в рамках реализации комплексного проекта «Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар». О закупке стало известно 25 мая, заявки на участие принимаются до 13 июня, аукцион состоится 18 июня.

Из документации можно узнать, что за указанную сумму исполнитель должен будет создать музейные экспозиции, в том числе приобрести специализированное музейное оборудование, создать транспортировочный климатический киот для Корана, провести работы по приспособлению и музеефикации здания бывшего Ольгинского приюта, Музея Свияжских икон. Также подрядчик должен будет изготовить выставочную экспозицию Музея православной культуры в здании Никольской церкви и Музея дерева, разработать и установить программное обеспечение к информационным киоскам Музея Болгарской цивилизации. Кроме того, в список работ входит реставрация и консервация музейных предметов и коллекций в Свияжске и Болгаре. Напомним, в 2018 году в Болгаре и Свияжске должны появиться шесть новых музеев.

Подрядчик должен будет изготовить выставочную экспозицию Музея православной культуры в здании Никольской церкви. Фото Михаила Козловского

2. Дизель для автобусников по нерыночной цене

Казанское МУП «ПАТП №2» тем временем волнуют более обыденные вещи — предприятие собирается купить летнего дизельного топлива на сумму в 181 млн рублей. Тендер был объявлен 25 мая, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 июня, а аукцион состоится 18 июня.

Всего, как следует из технического задания, понадобится 3200 тонн дизельного топлива Евро, сорта С, класса К5. Учитывая указанную в техзадании плотность топлива — от 820 до 845 кг на кубометр, можно понять, что закупка касается примерно 3,79—3,9 млн литров. Каждый литр, таким образом, будет стоить от 46,44 до 47,86 рубля. Это, однако, по-прежнему больше цены на заправках Казани — по данным на 21 мая, напомним, дизель в городе в среднем стоит 41,6 рубля.

Поставки должны осуществляться частями, отдельными партиями по заявкам заказчика, по адресу: Казань, улица Крылова, 3. Поставки будут осуществляться до 30 октября 2018 года. В ноябре 2017 года тот же заказчик покупал 4 тыс. тонн межсезонного топлива на 186 млн рублей.

«ПАТП №2» собирается купить летнего дизельного топлива на 181 млн рублей. Фото forpost-sevastopol.ru



3. Для «Татспиртпрома» потребовались «Огурцы»

Главный татарстанский производитель алкогольной продукции «Татспиртпром» собирается заплатить сумму в 68 млн рублей за предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков. Информация об этом появилась 29 мая, закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Им стало казанское ООО «Вектор», зарегистрированное в 2015 году на улице Маршрутной. Учредителем и директором является Миляуша Евдокимова, также входящая в состав учредителей некоммерческого партнерства «Юкон».

Из сублицензионного договора следует, что у «Вектора» на основании лицензионных договоров с правообладателем есть права для использования товарных знаков «Огурцы» и «Огурцы корнишоны», «Серебряная гора» и Frostrater. Договор заключается на три года. В 2018, 2019 и 2020 годах «Татспиртпром» должен обеспечить продажи 195,4 тыс. декалитров в год под маркой «Огурцы», 97 тыс. декалитров в год под маркой «Серебряная гора» и 10,7 тыс. — под маркой Frostrater. В июне 2016 года «Татспиртпром» уже покупал право на лицензию на другой товарный знак — «Наркомовская норма».

4. Обновить мост через Свиягу

А вот ФКУ «Волго-ВятскУпрАвтоДор» продолжает заниматься работами над трассой М-7. На этот раз ведомство собирается заплатить 57,7 млн рублей за ремонт моста через Свиягу на этой федеральной трассе. Соответствующий тендер был обнародован 31 мая, заявки на участие будут приниматься до 15 июня, а аукцион состоится 21 июня.

«Волго-ВятскУпрАвтоДор» собирается заплатить 57,7 млн рублей за ремонт моста через Свиягу на М-7

Согласно календарному графику, в июле будут проводиться подготовительные работы и разборка конструкций моста. В самом конце июля будет осуществляться сопряжение моста с насыпью и работа над подходами. С конца июля и до конца августа будут проводиться работы над мостовым полотном. Также работы над мостовым полотном будут вестись в сентябре — октябре. В конце октября — ноябре будут работы над навигационной сигнализацией и над обстановкой пути. Напомним, в 2017 году на ремонт «федеральных» мостов в Татарстане потратили 500 млн рублей.

5. Когда очистные сооружения дешевле их благоустройства, а Буинск вложится в казанский Сабантуй

«Главинвестстрой» тоже продолжает заниматься своей профильной деятельностью — строительством. На этот раз ведомство потратит 21,9 млн рублей на строительство очистных сооружений с благоустройством территории парковочной площадки. Соответствующий тендер был обнародован 31 мая. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 июня, а аукцион состоится 21 июня.

В список работ войдут наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2018 года. Больше всего денег — 16,2 млн рублей — будет потрачено на благоустройство территории. Непосредственно на очистные сооружения потратят сумму, в 8 раз меньшую — всего 2,33 млн рублей. Точное местоположение, где будут проводиться работы, в документации не указано.

А вот исполком Буинского района неожиданно собирается потратить 1 миллион муниципальных рублей на обустройство территории празднования «Сабантуй-2018 Казань» в казанской Березовой роще, на проведение которого Управление культуры Казани выделило 40 млн рублей. Сам по себе факт организации территории не кажется ничем примечательным, но вот почему бюджет Буинского муниципального района выделяет деньги на Казань — непонятно. О закупке стало известно 29 мая, заявки будут приниматься до 6 июня. Аукцион состоится 9 июня.

Исполком Буинского района собирается потратить 1 миллион муниципальных рублей на обустройство территории празднования «Сабантуй-2018 Казань» в казанской Березовой роще. Фото Олега Тихонова

Работы должны быть завершены до 20 июля. В частности, будут установлены ворота, вокруг майдана уложена брусчатка, также будет устроен каркас для баннера, отремонтирован домик и установлен кондиционер, смонтированы опоры для майдана. Подрядчик, кроме того, должен будет обеспечить электроснабжение объектов, установить павильоны под музей и «город мастеров».

6. Зарубежных соотечественников познакомят с Казанью

Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, также известное как «Россотрудничество», видимо, собирается привить любовь к России людям, живущих за рубежом. Так можно объяснить появившийся на неделе тендер на 21,7 млн рублей. Агентство собирается заплатить эти деньги за проведение культурно-образовательных поездок по исторических местам «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников, проживающих за рубежом — победителей конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня, аукцион состоится 18 июня.

В стоимость контракта входит разработка программы поездок, обеспечение страхования участников, транспортного обслуживания, проживания и питания участников. Также подрядчику понадобится организовать фуршеты, обеспечить участников информационными материалами, раздаточной продукцией и сувенирной продукцией. Последней будут награждаться победители конкурсов и викторин в рамках заключительных мероприятий — они, согласно документации, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Услуги должны оказываться до 10 сентября 2018 года. Всего участников будет 750 человек. 350 из них отправятся в Москву, 300 человек — в Санкт-Петербург, 100 человек — в Казань. Заезд будет с 19 по 25 августа. Участники посетят экскурсию по городу, не менее двух храмов, относящихся к различным традиционным для России конфессиям, просветительские мероприятия в вузах, интерактивную культурно-просветительскую экскурсию, интерактивные образовательные мероприятия.

«Россотрудничество» собирается заплатить за проведение культурно-образовательных поездок по исторических местам «Здравствуй, Россия!». Фото Романа Хасаева

7. Ауди для «Метроэлектротранса»

Казанскому МУП «Метроэлектротранс» понадобился хороший, никак не связанный с электричеством автомобиль. Речь идет о закупке автомобиля Audi за 5 млн рублей, о которой было объявлено 28 мая. Заявки на участие будут приниматься до 13 июня, аукцион состоится 18 июня. Закупка будет осуществлена из собственных средств предприятия.

Мощность автомобиля Audi Q7 должна составлять не менее 249 л.с. Цвет кузова должен быть «серый металлик», салон — коричневый. У автомобиля требуется постоянный полный привод, адаптивная пневматическая подвеска «для стран с низким качеством дорожного покрытия», с возможностью изменения клиренса. Сиденья должны быть обиты кожей, климат-контроль — с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, с датчиком влажности и качества воздуха. В автомобиле требуется цветной дисплей с диагональю не менее 8,3 дюйма, жесткий диск не менее чем на 20 гигабайт. Помимо этого, в машине должны быть активные подголовники для передних сидений, отделка центральной консоли кожей, автодоводчик дверей, ионизатор воздуха. Напомним, в начале марта автомобиль главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова (по некоторым данным, именно Audi) попал в ДТП на трассе в Боровое Матюшино — в результате него погибла женщина, ехавшая на Lada Priora.

8. Fitch предоставит рейтинги «Таттелекому» почти за 58 тысяч долларов

А вот «Таттелеком» собирается потратить меньшие деньги, но на более связанную с бизнесом закупку. Главный провайдер региона заплатит 3,59 млн рублей филиалу компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» за предоставление публичных рейтингов. Об этом стало известно 29 мая.

Фактическая стоимость закупки составляет 57 680 долларов — указанная рублевая сумма является лишь ее эквивалентом. Реальная рублевая стоимость будет известна по факту выставления счета агентством Fitch — в течение 30 рабочих дней после этого счет будет оплачен по курсу Центробанка на день оплаты. Услуги должны оказываться с 25 апреля 2018 по 24 апреля 2019 года.

Главный провайдер региона заплатит 3,59 млн рублей филиалу компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» за предоставление публичных рейтингов. Фото tattelecom.ru

Публичные рейтинги должны быть предоставлена агентством Fitch для «Таттелекома», его аффилированных структур и его ценных бумаг. В проекте договора отдельно указывается, что аналитики Fitch Ratings независимы от функций продаж и маркетинга. Аналитики не могут принимать участие в переговорах, обсуждениях или общении в отношении вознаграждений или оплаты. Помимо прочего, «Таттелеком» возместит Fitch разумную сумму дорожных расходов, а также расходов на проживание, связанных с визитом аналитиков в месторасположение Эмитента, не превышающую 3 680 долларов США. В прошлом году Fitch, напомним, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга ПАО «Таттелеком» на уровне «BB» со стабильным прогнозом.

9. Сувенирка для КФУ и букет за 5 тысяч рублей от мэрии Казани

Казанский федеральный университет тоже собирается поднимать свой престиж, но, похоже, выпуском сувенирной продукции. Тендер на закупку сувениров был объявлен вузом 29 мая, итоги закупки будут подведены 14 июня. Стоимость ее составит 744 тыс. рублей.

Всего старейшему казанскому университету понадобится 20 видов сувенирной продукции: рюкзаки, дипломы, обложки на студенческий билет, портативные зарядные устройства, шарфы, браслеты, флешки. Больше всего вузу понадобится ручек — 2 130 штук (каждая будет стоить 25 рублей) и силиконовых браслетов — 650 штук, по 45 рублей. Самые дорогие сувениры — портативные внешние зарядные устройства, стоимость каждого из 25 устройств составит 3 400 рублей, дипломы — каждый из трех будет стоить 1 500 рублей, а также термокружки — каждая из 127 штук обойдется в 720 рублей.

А вот Управление культуры Казани собирается порадовать кого-то 160 букетами цветов. Тендер на это стоимостью в 408 тыс. рублей был объявлен 30 мая. Заявки будут приниматься до 9 июня. Учреждению потребуется 16 видов букетов, каждого — по 10 штук. Самый дорогой букет будет стоить 4 800 рублей, в нем будет 10 кустовых роз, 20 роз микс и 20 гербер. Самый скромный букет обойдется в 1 670 рублей, в него войдет 15 роз микс, две хризантемы, четыре ириса, три фрезии, три альстрамерии. Букеты должны поставляться по заявкам, в течение одного дня после заявки, в срок до 31 декабря 2018 года.

Технополис «Химград» станет спонсором межрегиональных соревнований «Музейная регата». Фото Максима Платонова

10. «Химград» — спонсор любителей регаты

АО «Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» станет спонсором межрегиональных соревнований «Музейная регата». Соответствующая закупка была объявлена 25 мая. Учреждение выделит в качестве спонсорской помощи Федерации парусного спорта Татарстана сумму в 440 тыс. рублей.

Сами соревнования пройдут с 8 по 13 июня 2018 года в акватории Куйбышевского водохранилища. Федерация парусного спорта должна разместить логотип спонсора на командной форме, своем официальном сайте и обеспечить упоминание наименования «Химграда» во всех пресс-материалах предприятий. Спонсорская помощь должна быть перечислена в течение 5 банковских дней с момента заключения контракта — 25 мая 2018 года.