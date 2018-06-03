«Страна контрастов»: бывают ли в Индии гамбургеры с говядиной?

Коровий дискурс — от говядины к Говинде

Фото: Ананта Вриндаван

Индия всегда притягивала внимание нашего человека, и нередко это внимание оборачивается симпатией к «стране контрастов». Постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова рассказывает о своем опыте знакомства с культурой и обычаями этой страны. Сегодня вашему вниманию — первая часть ее заметок, посвященная священному животному индусов.

«Что, будешь поклоняться священной корове?»

Пожалуй, это первое, что говорили мои родственники, когда узнавали, что я интересуюсь культурой Индии и собираюсь там пожить какое-то время. И правда, идея о какой-то священной корове кажется смешной и наивной тем, кто, как и я, был воспитан в городе и воспринимает корову не иначе как миролюбивое животное, источник молока и мяса. Ну или таким добрым героем мультфильмов в белом чепчике и фартуке. Чему же здесь поклоняться?



Когда я изучала историю Индии, меня удивил тот факт, что в 1914—1917 годах, когда индийские деревни поразила засуха и индийцы умирали от голода, их традиции и гордость не позволяли им даже подумать о своем многочисленном скоте как о пище. Тогда мясо в Индии могли есть только люди низших сословий, причем дозволялось им только мясо диких животных. И до сих пор в некоторых районах Индии не разрешается публично продавать говядину.

В популярных закусочных в Индии продаются гамбургеры, но мясо там — курятина или баранина. Религиозные индусы, каковых в стране немало, никогда не будут есть говядину. В прежнее время благочестивые индийцы отказывались от животной пищи вовсе, но сейчас, как рассказала мне моя подруга, вышедшая замуж за индуса и живущая долгое время в этой стране, они едят рыбу и курицу, правда, нечасто, например раз в неделю.

Однако жителями Индии являются не только люди, придерживающихся традиций индуизма, запрещающего убийство коров, но и мусульмане, которым их религия, как известно, разрешает употреблять в пищу говядину. И под влиянием западных идей индийцы постепенно все менее строго придерживаются своих правил. И, к слову, Индия сегодня на третьем месте по экспорту говядины в мире.

Коровы, гуляющие по дорогам

В небольших индийских городках, которые я посещала, а также на окраинах городов побольше коровы, гуляющие по дорогам, — это обычное явление. Машины, велосипеды и мотоциклы вынуждены безропотно объезжать их, а пешеходы — обходить. Это могут быть как молодые телочки или телята, шеи которых обвязаны цветными ленточками или увешаны колокольчиками, так и взрослые и даже старые коровы. Можно просто подойти и погладить корову, и она посмотрит на тебя своими большими темными влажными глазами. Причем в Индии распространены коровы белого окраса, на тонких изящных ногах, с небольшим покатым горбом и некрупным телосложением. Здесь не выращивают мясистые и грузные породы, которые принято разводить в России.

А можно даже покормить корову, купив у уличного торговца задешево связку бананов. В святых местах местные жители даже зарабатывают тем, что продают со своих телег пучки свежескошенной травы, которые паломники могут предложить гуляющим по тротуарам коровам.

Однако сейчас я нарисовала вам картину глазами сентиментального путешественника. Правда же состоит в том, что все эти гуляющие по дорогам коровы — в основном бездомны. Они раньше принадлежали беднякам, которые не смогли их содержать, возможно, они уже состарились и не могут давать молоко, или же это быки, на пищу для которых у хозяев нет денег. Так что это — коровы-бомжи. Справедливости ради надо сказать, что сердобольные индусы иногда кормят бездомных скитающихся по улицам коров, когда те подходят к их домам, они выносят какую-то еду и не прогоняют их.

И хотя это забота, она, конечно, недостаточная. Многие коровы очень худые, они лежат на дорогах или в тени деревьев и питаются они не только травой и листьями, но и, к сожалению, пакетами и другим пластиковым мусором, который здесь в большом количестве разбросан повсюду. Нередки случаи, когда, наевшись пакетов, коровы умирают. Кроме того, их все чаще сбивают на скоростных шоссе. И есть еще один печальный факт: если раньше индус ни за что не продал бы свою корову на убой, даже умирая с голоду, сегодня нравы таковы, что бедняки нередко продают своих коров мусульманам, которые пускают их на мясо и кожу.

Почему коров почитают?

Я рассказала вам о проявлениях уже деградирующей индийской культуры, однако сама по себе философия почитания коров очень глубока и заслуживает внимания. И свой рассказ о ней я начну не из Индии, а из российской глубинки, из старой полузаброшенной деревни на берегу реки Камы, где доживает свой век 90-летняя Любовь Федоровна Крылова. Мне довелось общаться с ней в течение многих часов, когда я собирала воспоминания старожилов. Любовь Федоровна всю жизнь проработала дояркой в колхозе. Вот ее слова: «Состарилась моя корова Милка, повезли ее в заготконтору, на тележку погрузили. Я и сейчас не могу вспоминать. Я ее привязала. А она на меня оглянулась, да давай мне руки лизать да мычать. Кормилица. Мы же молоко ее пьем. Я не могу. Они как люди, эти коровы. Я коровье мясо есть не могу из-за этого. Никак не могу говядину есть. Они как люди. Вот у всех характеры какие-то. Я дояркой работала. Привяжешь 16 голов. Которая больно умница, а которая бесстыжая. Она свое съест и рядом полезет. А хозяйка-то обернется да жалуется: му-у-у. Дескать, она у меня съест все. Ну как сочесть? Как люди прямо, я не могу».

Кормилицы, матушки — такими словами русские крестьянки называли своих коров. И каждый индус, не отступивший от своих традиций, может понять Любовь Федоровну. В Индии корову так и называют — гомата («го» — корова, «мата» — мать). О том, что корова является священным животным, сообщают многие богооткровенные писания. Например, в них говорится, что у человека всего семь матерей — та, что его родила; та, что кормила его своим молоком; жена духовного учителя; жена священника; жена царя; мать-земля и мать-корова. Та, что вскормила нас своим молоком, является нашей матерью. Поэтому если мы пьем грудное молоко коровы, то она наша мать.

У любви индусов к коровам есть еще одна важная причина. В Индии сильна традиция поклонения полубогам — представителям различных сил природы, богу ветра, богу огня и так далее. Над всеми этими полубогами стоит Верховный Бог, личность, у которого много имен, и среди них главные Кришна и Говинда. Говинда переводится как «тот, кто любит и защищает коров». Писания содержат историю о том, что однажды Бог родился в этом материальном мире в обычной деревне как очаровательный мальчик, он вместе с другими мальчиками пас телят, играл на флейте и лакомился маслом, йогуртом, сандешем и другими вкусностями, сделанными из молока. Его особым расположением пользовались коровы. В писаниях говорится, что в духовном мире Господь точно так же забавляется со своими друзьями, окруженный коровами, которых там называют Сурабхи, потому что у них неистощимые запасы молока, льющегося из их вымени от сильной материнской любви к Говинде.

Культура поклонения этому образу Господа очень сильна в Индии, и в различных древних храмах вы можете видеть изображения счастливых коров вокруг танцующего и играющего на флейте прекрасного пастушка с кожей голубоватого цвета.

Есть ли у коров душа?

Большинство из нас, наверное, никогда не задавались этим вопросом. Я тоже прежде не думала об этом. Традиционные для нашей местности религии содержат заповеди о запрете на убийство, но трактуется это именно как запрет на убийство человека. А так как, согласно авраамическим религиям, животные лишены души, они предназначены в пищу людям. Однако ведическая философия утверждает, что каждое живое существо — в том числе муравей, слон, бактерия и корова — это душа, воплощенная в определенном теле в соответствии с поступками, которые она совершала в своей прошлой жизни. Перефразируя известную песню Высоцкого, если живое существо имеет наклонности к свинской жизни, то оно родится свиньей. И чем выше на эволюционной лестнице находится живое существо, то есть чем более развито в нем сознание, тем более греховно будет лишить его жизни. Поэтому есть большая разница между тем, чтобы сорвать и съесть лист салата (который тоже является живым существом), и тем, чтобы убить животное, не говоря уже о человеке. Поэтому убийство коровы считается тяжелым грехом и приравнивается к убийству матери.

Навоз и коровья моча

А теперь поговорим об экономике. В прежние времена богатство исчислялось не по количеству мифических цифр на банковском счете, а по тому, сколько у человека коров и зерна. Именно это было показателем процветания и стабильности общества не только в Индии, но и в других традиционных культурах во многих странах мира.

Писания Индии, которые дошли до наших дней, содержат не только духовные наставления, но и вполне практическое руководство о том, как процветать экономически. Большое внимание в них уделяется коровам. Там говорится, что все пять веществ, которые исходят от коровы, являются чистыми и могут применяться как в кулинарии, так и в медицине. Речь идет о молоке, скисшем молоке (йогурте), топленом масле, навозе и моче.

Навозом можно не только удобрять почву. Навозные лепешки, которые и сегодня сушат на стенах своих домов, стволах деревьев и заборах сельские жители, могут быть использованы при уборке дома. Научно доказано, что навоз обладает антисептическим свойством. Навозом в домах смазываются стены, чтобы не было так жарко летом — он хорошо удерживает прохладу и после высыхания практически не имеет запаха. Также навоз используется для топки печки. Я как-то спросила бабушку, как они в деревне до изобретения фумигаторов и тем более до проведения электричества избавлялись от комаров. Она сказала, что по вечерам они зажигали навозную лепешку, клали ее в железное ведро и ставили посреди избы. От дыма улетали не только комары, но и, как считалось, нечистые духи. Также навоз добавляют в аюрведические средства, лекарства и косметику.

Моча коровы тоже является лекарственным средством. Аюрведические фирмы продают чистую мочу коровы для излечения различных расстройств организма и добавляют ее во многие составы. В Индии есть огромные предприятия, которые разбогатели именно за счет продажи средств на основе продуктов коровы, например, «Патанджали» и «Говардхан».

Раньше люди знали эти секреты, поэтому корова, переставая давать молоко из-за старости или отела, не становилась обузой — не только в этическом, но и в экономическом смысле. То же самое относится и к быкам. Как я уже упоминала, быки используются в сельском хозяйстве до сих пор: на них пашут землю, перевозят грузы, существует система полива, основанная на бычьей силе.

О пользе молока

Священные писания Индии в противовес новомодным теориям о вреде молока рекомендуют пить молоко каждый день. В традиции индусов — пить подслащенное горячее молоко со специями по утрам и вечерам. Жизнеописания святых говорят о том, что многие отшельники и аскеты употребляли в пищу только молоко, поскольку аюрведа утверждает, что молоко содержит все необходимые для здоровой жизни элементы. При этом оно очищает наш разум и способствует нашему духовному развитию.

Индию называют страной коров. Однако современная ситуация такова, что найти в Индии хорошее коровье молоко очень трудно. Пакетное молоко в магазинах — это в основном смесь буйволиного молока с молоком коровы и еще непонятными добавками. Индусы используют его лишь для того, чтобы добавить в чай. И любовь к чаю, привитая англичанами, сегодня так сильна, что многие местные жители просто отказываются от молока. Те же, кто хотят его пить, ищут молочника, который доставляет им молоко от своих коров. Но ручаться за хорошее качество этого молока тоже не приходится — зачастую его также разбавляют. Да и коровы, которых отпускают ходить по улицам и есть все подряд, вряд ли могут дать молоко, полезное для здоровья.