База отдыха «Дубравушка» начинает летний сезон

Фото: предоставлено НКНХ

На базе отдыха, что недалеко от Нижнекамска, проходят последние приготовления к летнему сезону. В этом году здесь хотят увеличить число отдыхающих и ждут в гости всех горожан. Накануне старта сезона, 31 мая, в «Дубравушку» пригласили журналистов, чтобы продемонстрировать готовность базы отдыха. Какую программу готовят для гостей этим летом — в материале «Реального времени».

Территория базы занимает 8,5 гектара



База отдыха «Дубравушка» раскинулась в тридцати минутах езды от Нижнекамска. Здесь дубовая роща, чистый воздух и большое озеро. Пока тишину нарушает только пение птиц, но 5 июня появятся первые отдыхающие.

— В прошлом году мы приняли более трех тысяч человек — все они сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Стоимость путевки для работников НКНХ составляет 700 рублей за сутки. В этом году мы хотим увеличить посещаемость в два раза — наши двери открыты для всех, поэтому мы будем рады, если к нам начнут приезжать и другие горожане, — поделился планами с корреспондентом «Реального времени» и.о. заместителя генерального директора, главный специалист по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

База отдыха «Дубравушка» начала работать в 1978 году. Место для нее выбрал Николай Васильевич Лемаев, которого поразила природа этих мест. База не раз претерпевала изменения: в 2007 году она была полностью реконструирована, и тогда домики оснастили всеми удобствами. Сейчас территория базы занимает 8,5 гектара.

База может принять 120 человек, для которых построены 20 деревянных домиков



Большинство отдыхающих приезжают сюда семьями. База отдыха находится недалеко от города, поэтому многие утром уезжают отсюда на работу, а вечером возвращаются. Одновременно база может принять 120 человек, для которых построены 20 деревянных домиков.

— В каждом домике по две комнаты, рассчитанные на 6 человек. Внутри созданы все удобства: есть туалет, душевая кабина, проведена горячая вода. В каждом домике есть телевизор, холодильник, масляной обогреватель, электрический чайник. В путевку включено трехразовое питание. У нас есть столовая, укомплектованная современным торгово-технологическим оборудованием, а обеденный зал рассчитан на 120 гостей. Также в стоимость входит бесплатная доставка на автобусе до базы отдыха и обратно, охраняемая автостоянка, — продолжил Родион Булашов.

Рыбалка, лодочные прогулки и шашлыки

Для гостей предусмотрен бесплатный прокат спортивного инвентаря: для взрослых и детей есть велосипеды, скейтборды, сделан павильон для игры в настольный теннис. Кроме этого, открыт теннисный корт и площадка для игры в волейбол.

— База отдыха расположена на берегу озера, поэтому работает лодочная база и можно покататься на лодках или порыбачить. Также есть специальная зона для барбекю, — рассказал Родион Булашов.

Для маленьких отдыхающих оборудовали игровую комнату, собрали небольшую библиотеку и коллекцию настольных игр. Для активного отдыха сделаны танцевальные и спортивные площадки, а для удобства родителей в столовой установили детские столики.

— Все лето у нас будут работать аниматоры, сейчас мы формируем программу. Конечно же, организуем спортивные соревнования, шахматно-шашечные турниры, игры и викторины. Для взрослых будем проводить вечерние развлекательные мероприятия и дискотеки, — поделился и.о. заместителя генерального директора, главный специалист по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

Путевки на базу отдыха продают через профсоюзный комитет. Несмотря на то, что лето только началось, большинство дат в «Дубравушке» уже забронировано.