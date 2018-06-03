«Теккерей действует философско-успокаивающе, а Шон Янг, напротив, призывает к действиям»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Чем предпринимателям полезно знание о стереотипах мышления, почему самовнушение — путь в тупик и какую художественную литературу выбирают юристы? Бизнесмены Казани рассказали «Реальному времени» о книгах, которые они читают.

Мурат Ахмеров, генеральный директор «А-Девелопмент»:

— Из понравившихся книг могу назвать «Психологию влияния» Роберта Чалдини. Произведение начинается интересной историей. В курортном городе женщина купила коллекцию бижутерии из натурального камня и разместила ее в своем магазине. На украшения был плохой спрос и, уезжая из города, она написала продавцу записку: скинуть цену в два раза. Он неправильно ее понял и не поделил цену на два, а поднял ценник в два раза. Через несколько дней весь товар раскупили.

Автор объясняет такую реакцию покупателей стереотипом: дорого, значит качественно. Туристы, приобретавшие бижутерию, не разбирались в стоимости товара. Им казалось, что за высокую цену украшение может быть только хорошего качества. В книге раскрываются основные стереотипы мышления человека.

Анастасия Гиззатова, руководитель компании «Счастливый дом»:

— Я параллельно читаю два произведения: Шона Янга «Привычки на всю жизнь» и Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». Последнюю я перечитываю в двадцатый раз, нравится английская классика, а Теккерей действует философско-успокаивающе. Шон Янг, напротив, призывает к действиям. Он не согласен с направлением «измени мысли — изменится жизнь», считает, что самовнушение — тупиковый путь. Сначала надо изменить действие, и разум подтянется — в этом суть нейрохакинга.

Для общего развития и кругозора рекомендую всем эти книги. Говорить о каких-то результатах пока рано, я только в процессе чтения. Уильям Теккерей был в семейной библиотеке и с ним знакома с детства, а вот Шона Янга мне открыло издательство через рассылку.

Рустам Ахметсафин, руководитель юридической компании «Деловой советник»:

— Сейчас читаю «Американскую трагедию» Теодора Драйзера. Я предпочитаю художественную литературу с профессиональной подоплекой. Сначала прочитал всю трилогию «Финансиста», и мне Драйзер понравился. Учитывая, что я юрист, книга интересна с юридической точки зрения, потому что в ней об убийстве, судебном процессе. Роман похож на произведение Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Роберт Климовский, директор клиники ООО «Лотос.Мед»:

— Я читаю книги по медицине: Райнера Телли о психиатрии, Ю.Г. Фролова «Медицинская психология» и другие. Из художественной литературы читаю Ивана Бунина, из исторической — Эдварда Радзинского «Император и мужик». Работы Радзинского исторического плана отвечают на жизненные вопросы. Сейчас многие искажают историю, я же считаю, что Эдвард Радзинский пишет правдиво обо всех событиях и отношениях между людьми. Современную прозу я не читаю, отдаю предпочтение классике или специализированной литературе.

Альбина Галиева, генеральный директор ООО «Театр моды «Ильдан-Лик»:

— Последний раз прочла роман Дины Рубиной «Почерк Леонардо». Его мне посоветовала подруга, которая разбирается в художественной литературе. Мне понравился слог Дины Рубиной. Главная героиня романа напомнила меня. Она девушка неоднозначная, амбидекстр — одинаково хорошо управляет правым и левым полушариями мозга. С удовольствием за три ночи прочла книгу. Если будет еще время, то прочту другие романы автора.

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