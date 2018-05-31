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«Долларовому» полицейскому Пахомову продлили домашний арест

09:35, 31.05.2018
«Долларовому» полицейскому Пахомову продлили домашний арест
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Следователь Равиль Шайдуллин просил о продлении домашнего ареста до 5 августа 2018 года бывшему сотруднику МВД Роману Пахомову, которого обвиняют в получении взятки в $100 тыс.

Адвокат Пахомова Сергей Новиков, как и его подзащитный, поддержали ходатайство следствия. При этом Пахомов попросил о возможности выделить время для прогулок около детского сада №242, чтобы гулять с младшим ребенком.

Суд удовлетворил просьбу следствия и подзащитного, разрешив прогулки с 16 до 18 часов.

Напомним, в апреле казанский суд отказал следствию в аресте Пахомова и избрал ему более мягкую меру пресечения.

Происшествия Татарстан
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