«Чтобы поднимать рождаемость, надо меньше болтать языками и больше работать другими органами»
Как губернаторы будут выполнять новые майские указы Путина?
Президент России Владимир Путин 7 мая определил новые социально-экономические задачи перед своим правительством и губернаторами. В СМИ новый документ обозначили как новый майский указ. Обозреватель «Реального времени», находившийся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), провел опрос среди глав субъектов РФ. Руководителям областей, краев и республик был задан вопрос: «Как в вашем регионе будет реализован новый майский указ Путина?» Как выяснилось, установки президента застали врасплох некоторых губернаторов. Особенно им непонятно, кто будет оплачивать их исполнение — федеральный центр или регионы. Теперь представителям губернаторского корпуса придется пересматривать собственные программы развития регионов, чтобы не ударить лицом в грязь перед высшим начальством.
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Вячеслав Шпорт губернатор Хабаровского края
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Мы сегодня составляем план реализации указа президента. Все будем делать как и раньше: контролировали план реализации тех прошлых 12 майских указов президента. Все прошлые майские указы мы выполнили. Сегодня мы составляем план-график реализации новых указов, в котором мы прорабатываем сроки, ответственные лица. Мы знаем, как это делать, и будем выполнять. Другого варианта — не выполнить — у нас нет. Шаг только один: указ будет выполнен. Чтобы поднимать рождаемость, надо меньше болтать языками и больше работать другими органами. Будем предпринимать все возможное, чтобы повышать демографию, чтобы люди были здоровыми, грамотными. И указ президента будет выполнен в установленные сроки.
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Сергей Морозов губернатор Ульяновской области
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В этом указе 12 основных направлений работы. Это означает перекройку бюджета на ближайшие как минимум 6 лет. Объемы финансирования теперь мы должны пересмотреть, пересчитать и направить. Вы, наверное, помните, там в указе есть даже ключевые показатели: как резко мы должны повысить уровень жизни, как решить проблему бедности, как повысить рождаемость. В двух словах сложно рассказать как будем жить в новых условиях. И мы сейчас занимаемся этим вопросом: у нас создан специальный рабочий совет, который в течение мая — июня — июля — августа, к 1 сентября, должен пересмотреть все: начиная от стратегии развития Ульяновской области, которая носит амбициозную цель (стать мировым креативным регионом), заканчивая муниципальными программами. Если нам удастся сложить этот пазл, будет хорошо. Опять-таки мы же не знаем, будет ли нам федерация каким-то образом помогать или просто скажет: «Идите туда, и по дороге никто вас кормить не собирается, сами изыскивайте средства».
Если бы у нас не были выполнены прошлые майские указы президента, у нас бы не было тех результатов, которые президент в качестве такой планки нам поднял. Мы гордимся тем, что продолжительность жизни у нас выросла до 72 лет. Мы гордимся тем, что у нас один из самых высоких уровней рождаемости и один из самых низких уровней смертности практически за все постсоветские годы. Мы гордимся тем, что за последние 5 лет не было ни одного года, чтобы экономика не росла выше пяти процентов. Мы гордимся тем, что за последние 10 лет почти 1 трлн рублей инвестиций мы вложили в экономику Ульяновской области за счет практически частных инвестиций. Таких примеров можно привести массу. Это характерно показывает, что президент правильно определил вектор, а мы, слава Богу, в абсолютном большинстве случаев смогли его выполнить.
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Александр Бречалов глава Удмуртии
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Мы сделаем дорожные карты по каждому указу и будем их выполнять. Работа только начинается. Это будут для нас новые ориентиры. В дальнейшем мы до осени распишем цифровые показатели. Мы уже работаем над ними.
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Алексей Ситников первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
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Есть 204-й указ от 7 мая. Предыдущий губернатор Дмитрий Николаевич Кобылкин (с 18 мая — министр природных ресурсов и экологии, — прим. ред.) своим заместителям четко обозначил, что нам делать. Мы до сентября формируем планы. Ранее была принята программа по переселению из ветхого аварийного жилья. Мы идем в утвержденном плане по детским садам, по дорогам — работаем по всем направлениям. Безусловно, все пункты указа главы государства будут реализованы. Предыдущий, 600-й указ (от 7 мая 2012 года, — прим. ред.), был у нас реализован в полной мере.
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Глеб Никитин врио губернатора Нижегородской области
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Мы будем в авангарде процесса реализации указа президента. Для этого у нас есть все возможности. В рамках подготовки стратегии мы предложим соответствующие пути, которые обеспечат реализацию указов. Предыдущие указы у нас были выполнены в полном объеме.
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Антон Алиханов губернатор Калининградской области
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Мы уже готовимся выполнить новые майские указы. Мы задачу по продолжительности жизни для себя ставили и раньше. Знаем, где сконцентрировать свои усилия, какие объекты построить, какое оборудование дополнительно закупить для того, чтобы снизить смертность. С точки зрения младенческой смертности мы уже вышли и даже опередили показатели среднеевропейские. Поэтому у нас есть определенные заделы. Надеюсь, будем двигаться. А с учетом поддержки федерального центра, думаю, цели вполне достижимы. Причем достигнем их раньше, чем в те сроки, которые поставил президент, будем на это ориентироваться. И соответствующие планы уже разработаны.
Прошлые указы, несомненно, были выполнены не по всем показателям. Вы же знаете, что в 2012 году была одна экономическая реальность, потом произошли известные всем события, и нам пришлось работать в другой ситуации — в условиях санкций и антисанкций. Поэтому что-то выполнено, что-то нет. Но в большинстве своем (из 36 пунктов) 31 у нас полностью выполнен, некоторые частично. А какие-то, к сожалению, выполнить не удалось, но их никто не снимает с повестки дня. Мы про них не забываем и должны стремиться к тому, чтобы они все были выполнены целиком.
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Александр Усс врио губернатора Красноярского края
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Новые майские указы Путина — очень большой вопрос и предполагает долгий разговор. В любом случае могу с уверенностью сказать, что у нас все пройдет успешно.
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Дмитрий Миронов губернатор Ярославской области
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Эти указы президента от 7 мая охватывают несколько аспектов, о которых можно много говорить. Остановлюсь на одном из них. Владимир Путин поручил в течение 6 лет создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня, объединяющих университеты и бизнес-структуры. Это очень значимая работа. Во-первых, наши преподаватели и студенты будут иметь возможность применять свои знания в реальном секторе экономики, работать под его задачи. В этом заинтересованы и предприятия. Ведь, как показывает практика, нередко для решения каких-то конкретных производственных задач не подходят типовые проекты, нужны оригинальные решения. За ними предприятия и корпорации как раз и будут обращаться в наше Агентство технологического развития, где под конкретные решения будут предложены стартапы или проекты наших малых инновационных предприятий. Уже прорабатываем вопрос о взаимодействии агентства с крупными госкорпорациями и предприятиями. Это «Роснефть», «Транснефть», «Россети», «ИнтерРАО» и другие. Одновременно это поднимет уровень и потенциал наших университетов. Чтобы наши выпускники после получения дипломов находили себе применение здесь, на ярославской земле, а не уезжали на работу в крупные города.
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