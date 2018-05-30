«Чтобы поднимать рождаемость, надо меньше болтать языками и больше работать другими органами»

В этом указе 12 основных направлений работы. Это означает перекройку бюджета на ближайшие как минимум 6 лет. Объемы финансирования теперь мы должны пересмотреть, пересчитать и направить. Вы, наверное, помните, там в указе есть даже ключевые показатели: как резко мы должны повысить уровень жизни, как решить проблему бедности, как повысить рождаемость. В двух словах сложно рассказать как будем жить в новых условиях. И мы сейчас занимаемся этим вопросом: у нас создан специальный рабочий совет, который в течение мая — июня — июля — августа, к 1 сентября, должен пересмотреть все: начиная от стратегии развития Ульяновской области, которая носит амбициозную цель (стать мировым креативным регионом), заканчивая муниципальными программами. Если нам удастся сложить этот пазл, будет хорошо. Опять-таки мы же не знаем, будет ли нам федерация каким-то образом помогать или просто скажет: «Идите туда, и по дороге никто вас кормить не собирается, сами изыскивайте средства».

Если бы у нас не были выполнены прошлые майские указы президента, у нас бы не было тех результатов, которые президент в качестве такой планки нам поднял. Мы гордимся тем, что продолжительность жизни у нас выросла до 72 лет. Мы гордимся тем, что у нас один из самых высоких уровней рождаемости и один из самых низких уровней смертности практически за все постсоветские годы. Мы гордимся тем, что за последние 5 лет не было ни одного года, чтобы экономика не росла выше пяти процентов. Мы гордимся тем, что за последние 10 лет почти 1 трлн рублей инвестиций мы вложили в экономику Ульяновской области за счет практически частных инвестиций. Таких примеров можно привести массу. Это характерно показывает, что президент правильно определил вектор, а мы, слава Богу, в абсолютном большинстве случаев смогли его выполнить.

