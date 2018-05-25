«Это традиционная проблема: бизнес жалуется на «не тех студентов», вузы — на «не тот спрос предъявляется»

На площадках ПМЭФ-2018: неяркое появление сменщика Никифорова, домашние задания от руководства «Яндекса» и немецкий пример от главы ЧТПЗ

Фото: Тимур Рахматуллин

Отношения цифровой экономики и образования обсуждали накануне эксперты Петербургского экономического форума. Именно здесь впервые представилась возможность «министру цифровизации» Константину Носкову блеснуть перед массами. Насколько успешен был выход в свет преемника Николая Никифорова и какие «цифровые» требования к системе образования предъявляют сегодня работодатели, выяснял корреспондент «Реального времени», находящийся в Санкт-Петербурге.

Слово — преемнику Никифорова

Новые времена требуют новых технологий. Цифровизация, хотим мы того или нет, внедряется во все сферы жизни. Принципиально изменяется роль сетевых форматов взаимодействия государственных учреждений и корпораций. Панельная сессия «Цифровая экономика и образование. Меняя парадигму» состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Именно на ПМЭФ-2018 широкой публике был представлен новый сменщик Николая Никифорова — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Ему, «министру цифровизации» (так его представил ведущий), одному из первых и было предоставлено слово. Откровенно говоря, здесь он не блеснул умением красиво говорить про новые технологии и парировать даже самые простые вопросы.

— Цифровая экономика оказывает влияние на нашу жизнь, радикально меняя рынок труда, — начал с очевидных вещей Носков. — Роботизация связана с интернетом вещей, существенно сокращает количество традиционных рабочих специальностей. Это важный вызов для экономики образования.

По словам преемника Никифорова, перед образованием стоит задача переучить людей на новые профессии. Миллионы россиян необходимо переучивать. Резюмируя свой спич, министр отметил, что «цифровая экономика — это не завтра, а уже сегодня».

По словам преемника Никифорова, перед образованием стоит задача переучить людей на новые профессии



— Константин Юрьевич, а когда выяснится, что эта цифровая экономика — это уже вчера? — задал вопрос с иронией в голосе ректор РАНХиГС Владимир Мау, модерировавший встречу.

— Вот этого не знаю, — неожиданно признался Носков. — Она — точно сегодня. Новую парадигму, наверное, еще не придумали.

Отметим, в последующих обсуждениях панельной дискуссии он не принимал участие, а потом, не дождавшись окончания, и вовсе ушел, объяснив тем, что ему нужно идти на другой круглый стол.

«В средней школе нужно учить детей программированию»

Вместе с тем президент издательской группы «Эксмо-АСТ» и глава корпорации «Российский учебник» Олег Новиков, касаясь своей сферы, сказал, что не видит проблемы в диджитализации, если не противопоставлять классическую книгу и цифровую. Скорее, «цифра» помогла книге, разнообразив и удешевив ее, но не убив ее традиционный формат.

— У нас ежегодно «потребляется» более 120 млн книг, которые мы создаем, — сообщил он. — И мы ориентируемся на то, чтобы это был смарт-контент. Это созвучно с теми вопросами, которые есть в образовании. Важно учиться не только под руководством учителя, но и слышать ученика, реализовывать его потребности, сделать его главным персонажем. Цифровые технологии он освоит лучше любого учителя.

Олег Новиков: «Важно слышать ученика, реализовывать его потребности, сделать его главным персонажем. Цифровые технологии он освоит лучше любого учителя»



Для цифровизации образования Новиков выделил четыре условия: вариативность образовательных программ, превращение педагогов в «евангелистов цифрового образования», интеграция существующих на рынке решений для создания цифровой образовательной платформы, использование компетенций и капитала частных компаний для развития инфраструктуры российского образования.

— Уже в средней школе нужно учить детей программированию, — развила мысль гендиректор компании «Яндекс» в России Елена Бунина. — И таких детей должно быть как можно больше. Еще лет десять назад мы не осознавали, что таких ребят должны быть миллионы.

По ее мнению, образование за последние 50 лет не поменялось. Но менять надо многое, не бояться экспериментировать. Например, давать упражнения младшеклассникам на планшете — это нравится не только детям, но и учителям, поскольку на проверку домашнего задания тратится меньше времени, легче готовиться к уроку, а сами ученики охотно выполняют домашнее задание.

«Уже в средней школе нужно учить детей программированию», — считает Елена Бунина



Жалобы промышленника

Свою лепту в экспертный разговор внес и промышленник-металлург — председатель совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей Комаров. Для производственных предприятий ЧТПЗ важны не специалисты, окончившие вузы, а люди со средне-специальным образованием. И его компания начала вкладываться в Первоуральский металлургический колледж, инвестировав в ПМК 30 млн рублей.

— Бизнес должен напрямую заниматься системой образования, как это существует в Европе (Германия), — подчеркнул глава ЧТПЗ. — Так же и с цифровизацией. Имеются современные производства по термообработке труб. Но для этого нужны специалисты, и молодые люди ориентируются мгновенно. Но современная система подготовки кадров не способна готовить таких специалистов. Часто слушаю праздничные речи наших губернаторов о том, что у них много сделано… Но у нас три проекта успешно двигаются — в Свердловской области, Татарстане и Челябинске. Общую ситуацию надо менять кардинально и быстро.

По словам Комарова, внедрение цифровизации в технологию производства существенно сокращает затраты. И сегодня возросла роль наставников — проводников. За подготовку кадров, по его мнению, должны отвечать работодатели (как опять же практикуют немцы). Государству же необходимо дать функцию регулятора, предоставив право лишь проводить экзамены.

— Это традиционная проблема: бизнес жалуется на «не тех студентов», вузы — на «не тот спрос предъявляется», — резюмировал Владимир Мау, который, напомним, является ректором академии. — И такая дискуссия, видимо, только обострится. Задача вуза — создать не узкого профессионала, а человека, способного адаптироваться, гибко реагировать на этот спрос. А цифровизация — тот инструмент, который поможет это сделать.

1 / 122 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин