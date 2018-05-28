«Надеемся, наши крепкие хоккеисты кубок не выронят»: «Ак Барс» выходит в люди

Где и как чествовать «барсов»: инструкция по применению

Уже послезавтра «Ак Барс» проедет чемпионским маршрутом по Казани, и как все уже поняли из многочисленных реклам, клуб пригласил болельщиков присоединиться к команде и отпраздновать с ней победу в Кубке Гагарина на площади Тысячелетия. По этому случаю «Ак Барс» даже созвал пресс-конференцию, вот только из руководства на нее так никто и не явился — несмотря на указанное в приглашении имя директора клуба Шамила Хуснутдинова. Перед прессой пришлось отдуваться пресс-службе и PR-отделу «Ак Барса». От них корреспондент «Реального времени» и узнал, что придумали в клубе, чтобы впервые в истории столь масштабно поздравить самих себя. Сколько болельщиков ждут на праздник, где они могут встретить хоккеистов во время автобусного чемпионского вояжа и как преобразится площадь Тысячелетия к 30 мая — об этом и других подробностях грядущего мероприятия в материале «Реального времени».

В ожидании 20 тысяч болельщиков. А может, и больше

Казань запестрела билбордами и медиаэкранами, извещающими о предстоящем чествовании «Ак Барса», еще несколько недель назад. Такой масштабной рекламной кампанией хоккеисты доселе не отмечались. Вот «Рубин» позволял себе что-то подобное в свой «испанский» период, когда о перерождении футбольной команды и ее дорогих закупках сообщалось из каждого «утюга» столицы Татарстана. А вот «барсы» если и проводили свои рекламные акции, то делали это в разы скромнее — максимум это была реклама на экранах в метро и несколько билбордов с капитаном Александром Свитовым на железном «троне» из клюшек.

Даже в дни предыдущих завоеваний Кубка Гагарина в 2009-м и 2010 году «Ак Барс» просто-напросто не имел таких технических возможностей, чтобы известить население о большом празднестве. Сегодня же по городу уже разъезжает стандартный двухэтажный туристический автобус, брендированный под чествование, с огромной гордой надписью «Чемпионы». Реклама идет на радио и телевидении, а медиаэкраны показывают лучшие моменты прошедшего сезона и зазывают на площадь Тысячелетия 30 мая. Кстати, по информации нашего издания, компания City Sightseeing Russia, которая занимается туристическими экскурсиями на двухэтажных автобусах в Казани, запросила у клуба пять миллионов рублей за один день проката.

— Надеемся, это празднование будет таким же достойным, как и само завоевание чемпионства, — выразил надежду руководитель медиацентра ХК «Ак Барс» Михаил Степанов.

По словам начальника арт-отдела клуба Станислава Прудникова, планируется, что на чествование соберется около 20 тысяч зрителей. Также он сообщил, что в этот день на машине в центр лучше не ездить. «Праздник будет достаточно глобальный. Мы решили отказаться от стандартного вида празднования — не проводить его у «Татнефть Арены», а переместить к стенам Кремля. Начнем с площадки у Центрального стадиона в 17 часов. Будут работать анимация и фуд-корты. Наша задача — сделать праздник ярким, сохранить тематичность», — сообщил Прудников.

На этот раз без казусов?

Начнет свое чемпионское шествие «Ак Барс» из Кремля сразу после приема у президента РТ Рустама Минниханова. Первую остановку команда совершит уже на выезде из белых стен — на площади 1 Мая. Далее автобус проследует по Кремлевской и свернет на Астрономическую, возле высотного здания Института физики КФУ. Здесь, вероятнее всего, будет остановка специально для студентов, которые смогут поздравить команду, не сильно отрываясь от учебы. Затем хоккеисты затормозят на пересечении Астрономической и Баумана, после чего свернут на Право-Булачную и завершат свой короткий вояж уже на площади Тысячелетия, где их будут ждать «основные силы» поклонников команды.

Впрочем, если кто-то из самых продвинутых болельщиков уже заготовил коварный план по поимке любимых хоккеистов на местах остановок для селфи и личных поздравлений, то его можно смело отложить в сторону. Остановки будут исключительно символические, и никто из игроков «Ак Барса» спускаться «в народ» не будет. На соответствующий вопрос корреспондента «РВ» спикеры ответили, что решение в клубе будут искать в будущем. «Нам, конечно, хочется более близкого общения, но тайминг не позволяет. Если мы остановимся, например, на улице Баумана, то команду до 9 вечера не отпустят. Но я думаю, что даже селфи на фоне чемпионского автобуса с игроками «Ак Барса» дорогого стоит», — считает Михаил Степанов.

— Не предусмотрено ли каких-то мер предосторожности, учитывая известные прецеденты в мировом спорте с кубками, когда их роняли и ломали? Подумали, как избежать казусов? — задал не очень серьезный вопрос корреспондент «Реального времени».

— Мы думаем, что игроки у нас достаточно крепкие, чтобы не уронить трофей. Но если что, вы, журналисты, всегда можете подстраховать, и вместе, общими силами мы спасем кубок! — парировали в пресс-службе клуба.

Токранова ждут тоже

Сразу по прибытии команды в «чемпионский парк» на площади Тысячелетия начнется основная программа празднования (повторим, в 17.00). То есть у болельщиков будет возможность либо проследовать за командой, либо оценить развлекательную программу.

На один вечер белоснежные стены Кремля станут зелеными. Зрителей будут занимать аниматоры, уличный театр Альметьевска и другие развлекательные «точки». Еще одно «ноу-хау» — в PR-отделе решили похвастать некой «ледяной раздачей», точкой продаж напитков прямо из-за ледяного прилавка и стеллажа (их надеются сохранить в рабочем состоянии в течение дня). Во что это превратится, если день и вечер окажутся жаркими, думать пока не хочется.

Когда команда доберется до сцены, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вручит ей медали, которые хоккеисты и так уже получили на чемпионском льду. А затем сцену займут группа «Пицца», Полина Гагарина и рэп-исполнитель Мот. Для иногородних поклонников команды пройдет прямая трансляция празднества на КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD, а также на официальном сайте клуба. Не могли обойти стороной журналисты и вопрос присутствия на празднике тех хоккеистов, которые завоевали кубок вместе с «Ак Барсом», но уже перешли в другие команды.

— Будет ли принимать участие в чествовании Василий Токранов?

— Конечно, будет. Это общая победа, она состоит из приходов и переходов. Но он так же, как и вся команда, приложил усилия для общей победы, — заявил Степанов.