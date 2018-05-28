«Подстава» для Игнашевича. Сергею уготовили фальшивый аккорд на финише карьеры

РФС заранее ищет «козла отпущения»

Нынешнее поколение сборной России — слабейшее за всю историю нашего футбола. Тотальное отсутствие квалифицированных защитников вынудило тренерский штаб вернуть в команду 38-летнего центрального защитника Сергея Игнашевича. Хотели вызвать и Березуцкого, но тот благоразумно отказался. Популярный комментатор и постоянный автор спортивной редакции «Реального времени» Виталий Ошовский рассуждает в своей авторской колонке о том, что из этого выйдет.

Почему это подстава

Еще в марте представить себе возвращение Сергея Игнашевича в сборную было невозможно. В ЦСКА ветеран все чаще оказывается в запасе; кроме того, не один месяц в Сети гуляла информация о неком конфликте Игнашевича со Станиславом Черчесовым. Однако тяжелые травмы Джикии, Васина и Камболова сделали почти невозможное — буквально заставили 38-летнего защитника вернуться в сборную.

Вот только опасений его приглашение вызывает немногим меньше, чем восторгов. «Игнашевича подставили!» — утверждал Валерий Рейнгольд в ток-шоу Вячеслава Фетисова. Что имел в виду легендарный форвард «Спартака», понять несложно, тем более что в последнее время «подстав» в российском футболе хватало. Летом 2015-го обескровленное «Динамо» пригласило Андрея Кобелева. Через полгода москвичи продали Кокорина и Жиркова, взамен никого не купив. Без своих лидеров «бело-голубые» опустились в ФНЛ, и большинство динамовских болельщиков в первую очередь винят в историческом вылете именно Кобелева.

Через несколько месяцев нечто похожее случилось и в «Кубани». Дан Петреску ради возвращения в родной клуб ушел из денежного китайского чемпионата. На деле же в «Кубани» не оказалось ни обещанных средств, ни игроков. Однако болельщики «желто-зеленых» «подставу» просекли и справедливо обвинили в плохих результатах не Петреску, а руководство клуба.

Не один месяц в сети гуляла информация о неком конфликте Игнашевича со Станиславом Черчесовым. Фото Олега Тихонова

Что сделают с Игнашевичем реактивные форварды соперников на ЧМ

Кажется, вся Россия знает про возраст Игнашевича, поэтому алиби в случае неудач ему обеспечено. Защитник ЦСКА в прессе трактуется как человек, переступивший через разногласия с тренером во имя спасения Родины. Однако на самом турнире ему точно будет нелегко, ведь каждый из соперников сборной России обладает как минимум одним реактивным игроком. Таковой есть даже у Саудовской Аравии: это новичок «Вильярреала» Самир Аль-Давсари. Что уж говорить о Салахе, Кавани и Суаресе… Вся надежда в этом случае — на опыт Игнашевича, его безошибочный выбор позиции и своевременную подстраховку со стороны более молодых россиян.

Еще один тревожный нюанс: Роман Нойштедтер подтвердил, что сборная России готова перейти к схеме в четыре защитника. «Гаджи Гаджиев правильно сказал: при схеме с тремя центральными защитниками самому центральному необязательно быть реактивным», — заявил Рейнгольд. При схеме же в четыре защитника уровень ответственности и количество компетенций Игнашевича значительно повысится. Более того, в паре с Сергеем, скорее всего, будет играть Илья Кутепов. При наличии такого партнера Игнашевичу предстоит не только идеально справляться со своими функциями, но и постоянно страховать молодого спартаковца.

Однако положительного в возвращении Сергея тоже немало. «Возвращение Игнашевича помогает нам уже сейчас. Он придает нашей молодежи уверенности, при этом не сказал бы, что Сергей исповедует образ сурового дядьки», — признался Антон Миранчук. В лице Игнашевича в общем-то молодая сборная получила «глыбу», на которую можно опереться в трудный момент.

«Черчесов взял в сборную много «мусора». Единственный положительный момент —это возвращение Игнашевича», — заявил все тот же Рейнгольд. Фото fclmnews.ru



«Черчесов взял в сборную много «мусора»

Как и Акинфеев, Сергей долгие годы выступает в ЦСКА — команде, которая как никакая другая (из российских) обладает менталитетом победителей. «Когда я играл в «МЮ», капитан Брайан Робсон уже заканчивал. Но никто не спешил с ним расставаться, ведь в раздевалке он был незаменим. Игнашевич сейчас — русский Брайан Робсон», — отметил Андрей Канчельскис. Наделенный лидерскими полномочиями, Сергей особенно понадобится в моменты шапкозакидательских/упаднических настроений. Контролировать настроение команды, поддерживать его на нормальном уровне — вот едва ли не главнейшая задача Игнашевича на ЧМ-2018.

«Черчесов взял в сборную много «мусора». Единственный положительный момент — это возвращение Игнашевича», — заявил все тот же Рейнгольд. Домашний ЧМ может стать идеальным финальным аккордом блистательной карьеры Игнашевича. Но далеко не все будет зависеть только от него. В три или четыре защитника будет играть Черчесов? Кто выйдет в пару с Сергеем? Как отреагирует страна на возможные ошибки Игнашевича в товарищеских матчах c Австрией и Турцией? Опасений хватает. Главное же из них в том, что для РФС Игнашевич может стать идеальным «козлом отпущения» в случае провала команды Черчесова на домашнем чемпионате, если не справится с Суаресом и Салахом. Сергей точно не заслужил столь фальшивого финального аккорда своей карьеры.