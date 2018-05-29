Главный тренер сборной России: «Куреш пока интересен только татарам и немного башкирам»

Фарит Шайхутдинов о том, почему татаро-башкирская борьба уступает по популярности греко-римской

15—17 июня в Татарстане пройдет чемпионат мира по курешу. Отборочные схватки главного соревнования татаро-башкирской национальной борьбы пройдут в Тюлячах, а финальные поединки в рамках Сабантуя примет у себя село Мингер Сабинского района. В преддверии борцовского «мундиаля» спортивная редакция «Реального времени» поговорила с главным тренером сборной России по курешу Фаритом Шайхутдиновым.

«Взяли на сборы два состава — хотим знать, кто чем дышит»

— Как идет подготовка к чемпионату мира? Сколько спортсменов к нему готовится?

— Подготовка началась уже 13 мая. Мы собрались в Казани двумя составами, первые и вторые номера. Пока собирались на неделю и работали по три-четыре раза в день. Условия очень хорошие, с проживанием в комплексе «Дубай». Два-три раза тренировались там, потом ближе к трем часам дня работали во Дворце единоборств «Ак Барс», где проводили занятие на ковре. Вечером — восстановительные мероприятия, бассейн, сауна. Всем понравилось.



Не секрет, что чем больше мы проводим соревнований, тем больше мы распространяем наш вид спорта. Конечно, в связи с тем, что это национальный вид, который пока интересен больше татарам и немного башкирам, наибольшая нагрузка ложится на Татарстан

— Почему два состава?

— Во-первых, это подготовка к чемпионату мира, и в каждой весовой категории нам нужен спарринг-партнер. Во-вторых, на следующие международные старты могут поехать вторые номера. И в-третьих — мы хотим знать, как говорится, кто чем дышит у себя в регионе.

— Получается, во второй тренировочной группе — не победители первенства России?

— Да, первые номера — чемпионы России, а вторые в основном призеры российских соревнований. Но есть еще один момент. Если в чемпионате России мы боролись в девяти весовых категориях, то на мировом первенстве их всего семь. Поэтому были внесены некоторые коррективы. Например, сделали одну весовую категорию до 130 кг, а в чемпионате России у нас боролись спортсмены до 100 кг и свыше 100 кг. Таким образом, в состав не попал Сергей Павлик из Ульяновской области, у которого вес около 160-170 кг. Зато попал второй призер из Марий Эл Муса Галлямов и третий призер из Башкортостана.

«В прошлом году мы ездили на турнир в Париже, там тоже боролись около 20 сборных.» Фото koresh.org



— Айвара Билалова тоже нет в составе.

— Да, Билалов сам отказался от приглашения из-за травмы.

— Чемпионат мира — это главное соревнование в сезоне?

— Да, в этом году так. Дай Бог, чтобы они проводились в дальнейшем ежегодно. Был перерыв на два года, и пока какой-то периодичности проведения мировых первенств нет. Это лишь второй официальный турнир после того, как мы создали Международную федерацию по курешу.

— Какие задачи стоят перед сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Показать максимальный результат. У всех есть хорошие шансы выиграть.

«На финале чемпионата мира ожидаем до 10 тысяч зрителей»

— Кто ваши основные соперники в борьбе за золотые медали?

— Трудно сказать — был большой перерыв в международных соревнованиях. Мы не можем сказать, кто и в какой форме приедет. Но я, например, считаю, что сильная команда у сборной Казахстана. У них очень сильные борцы, как и в других мусульманских странах ближнего зарубежья. Есть крепкие спортсмены из Латвии, США. Вообще, на сегодня на турнир заявились участники из 20 стран. Говорят, что будет еще больше.

— Это хорошо?

— Это прекрасно! В прошлом году мы ездили на один турнир в Париже, там тоже боролись около 20 сборных. Также встречались с зарубежными спортсменами на Кубке мира в Мингере в прошлом году. Так что в этом плане есть определенный рост. Ребята ждут, когда они смогут стать мастерами спорта международного класса. Наша федерация под руководством Джаудата Миннахметова над этим работает. И надеемся, что борьба куреш будет развиваться повсеместно и дальше.

— Сабантуй в Мингере — это плюс или минус для куреш?

— Лучше что-то сделать, чем ничего не делать. С этой точки зрения мы рады тому, что соревнования проводятся в таком ракурсе. Тем более что мы задействуем сразу три населенных пункта. Сначала в Казани пройдут этапы регистрации и взвешивания борцов, потом отправимся в Тюлячи, в прекрасный спортивный комплекс, где пройдут отборочные бои. А полуфинал и финал состоятся в Мингере. На сабантуе ожидается до 10 тысяч зрителей, так что мы будем рады, если столько людей увидят такую прекрасную борьбу.

Общий призовой фонд чемпионата мира — около 3 миллионов рублей. Это немаленькие деньги для нашего вида спорта. Но для меня, как тренера, такие вопросы не первостепенны. Я, конечно, рад, что спортсмены имеют возможность заработать, но мне интересны подготовка и результат

— Но вообще есть мнение, что куреш у людей ассоциируется с сабантуем, и это для него (куреша) не очень хорошо.

— Это касается в основном Казани. К слову, из семи проводившихся ранее сабантуев здесь оставили всего один. Вот в этом плане да, минус для борьбы куреш. Потому что в каждом районе есть свои тренеры, борцы, которые раньше могли выигрывать в своих сабантуях хорошие призы, а абсолютные батыры получали автомобили. А тут всего один приз для всех и борются на казанском сабантуе уже со всей России. Это шаг назад. Я надеюсь, в руководстве города Казани нас поймут и со временем вернутся к прежней практике.

— Какой призовой фонд чемпионата мира?

— Общий призовой фонд — около 3 миллионов рублей. Это немаленькие деньги для нашего вида спорта. Но для меня, как тренера, такие вопросы не первостепенны. Я, конечно, рад, что спортсмены имеют возможность заработать, но мне интересны подготовка и результат.

«Все зависит от руководителей районов. И не только в куреше»



— Как обстоят дела с курешем как видом спорта?

— Не секрет, что чем больше мы проводим соревнований — чемпионатов мира и Европы, мероприятий, таких как сабантуй, — тем больше мы распространяем наш вид спорта. Конечно, в связи с тем, что это национальный вид, который пока интересен больше татарам и немного башкирам, наибольшая нагрузка ложится на Татарстан. Но ведь те же самые общераспространенные сейчас дзюдо или самбо тоже возникли не на пустом месте. Дзюдо, например, продвигали японцы, это их вид спорта. Нам пока тяжело с продвижением, но если мы хотим видеть куреш на международной арене, мы должны вкладываться в это дело.

— В каких районах Татарстана куреш развит лучше всего?

— В основном это районы, которые уже многие годы занимают лидирующие позиции — Балтасинский, Альметьевский районы. Кукмор и Тюлячи тоже выделяются.

— Во всех этих районах нынешние и бывшие главы были борцами, которые много внимания уделяли курешу. Например, министр сельского хозяйства Марат Ахметов связан с Балтасями.

— Я бы так не связывал, конечно. Да, мы благодарны Ахметову за его работу, с его приходом в федерацию куреша как раз и был сделан большой рывок в развитии. Именно он обеспечил во многих деревнях борцовские ковры, улучшил тренерский штат. Все зависит от руководителей районов, и не только в куреше. Ну вот возьмем, к примеру, Высокогорский район, где Рустам Галиуллович (Калимуллин, глава Высокогорского муниципального района, — прим. ред.) просто фанат куреша. Он работал в Тюлячах — поднял с нуля весь район и до сих пор там продолжаются заложенные им традиции. Переехал в Мамадыш — тоже взял под контроль этот вид спорта, и теперь у нас там есть крепкие борцы, проводятся соревнования и многое другое. Сейчас только пришел в Высокогорский район, и тут же высокогорские борцы начали выигрывать турниры.

Нам пока тяжело с продвижением, но если мы хотим видеть куреш на международной арене, мы должны вкладываться в это дело

— Недавно была открыта федерацию куреша в Дагестане. Зачем это было сделано и какие у вас ожидания от этого отделения?

— Самые большие. Федерацию в Дагестане мы открыли для того, чтобы развивать куреш в этом регионе. Чем больше федераций, тем больше становится борцов, что способствует развитию нашего вида спорта. Тем более что Дагестан очень перспективный в этом плане регион. Там почти 90% спортсменов — борцы. У них больше распространен свой вид вольной борьбы, который очень близок к курешу. Будет здорово, если борцы этого региона по-настоящему включатся и в наш вид спорта.

— Кто главный спонсор куреша?

— Джаудат Мидхатович (Миннахметов, — прим. ред.). Именно благодаря его усилиям мы держимся, развиваемся. Уже более 10 лет он возглавляет нашу федерацию куреша России, также он теперь президент международной федерации. Огромное ему спасибо, что по мере своих возможностей продвигает наш вид спорта и вкладывает в него свои средства.

— Сам он еще борется?

— Сейчас нет, ему уже за 60, в какой бы хорошей форме он ни был. Раньше да, боролся.

Джаудат Миннахметов — президент Международной федерации куреш России



— Ходили разговоры, что существуют некие элитные бои между випами. Расскажете о них?

— Об этом я не знаю. А вот то, что Джаудат Мидхатович до сих пор поддерживает свое физическое состояние, подтверждаю. Он постоянно занимается, плавает, ходит в тренажерный зал. Всегда в хорошей спортивной форме.

«Надо ввести ограничения по весовым категориям свыше 130 кг»

— Кто на сегодняшний день главный батыр в России?

— Здесь все понятно — кто тяжелее всех, у того и больше шансов быть абсолютным батыром (смеется). У нас каждый раз меняются лидеры. Последние 5-6 лет выделялся Ильяс Галимов из Альметьевска, который и по весу был достаточно крупный, и занимался курешем на профессиональном уровне. Вот он был явным лидером. Также есть Раиль Нургалеев в категории до 100 кг. Он частенько выигрывает на сабантуях даже у более тяжелых борцов. Есть еще Сергей Павлик, о котором я уже говорил. У него выиграть практически невозможно — попробуй поднять его от ковра и выкинуть на спину!

Поэтому я сторонник того, чтобы в куреше ввели ограничения до 130 кг. У нас на соревнованиях свыше этого веса уже набирается по 20—25 человек. Это же гиганты! Представьте, вот, например, Ильдар Габбасов — рост за два метра и вес почти 200 кг. Ну как ты у него выиграешь? При этом все это сказывается и на их здоровье, у них болят суставы, вес бьет по коленям. Думаю, если бы ввели ограничения до 130 кг, тот же Ильдар наверняка остался бы в этой категории, больше берег свое здоровье. В той же вольной борьбе уже есть предел в 120 кг, в греко-римской — 125 кг.

Кто тяжелее всех, у того и больше шансов быть абсолютным батыром



— Раз уж мы коснулись правил: есть ли подвижки к тому, что по ним будет принят какой-то стандарт? Ведь во многих соревнованиях все еще встречаются различные трактовки одних и тех же элементов.

— Почему же? Я не считаю, что нужно вводить какой-то стандарт. У нас есть правила соревнований, просто их надо четко придерживаться.

— Но судейский вопрос в куреше всегда стоял остро.

— Согласен с тем, что с судьями надо поработать. Почаще проводить семинары. Во-вторых, в этом отношении должен быть координатор или, по-другому, председатель судейской коллегии. Чтобы он следил за действиями судей. Условно говоря, если судья, умышленно или нет, часто ошибается, то отстранять его от соревнований и проводить с ним дополнительное обучение. В последние годы у нас начали работать в этом направлении, но пока еще слабовато. Есть еще такой момент — на выездных соревнованиях мы стараемся подключать местных судей, которые иногда и правил до конца не знают. Например, часто встречается такое, что судья путает бросок на один балл с элементом на два балла. Поэтому в итоге получается разница в пользу того борца, который, по сути, проиграл. Хотя отличить один балл от двух несложно, если ты разбираешься в правилах.

— Как считаете, в куреше есть допинг?

— В последнее время допинг-контроль, увы, не проводится. Для нас это довольно дорогое удовольствие. Но контроль, безусловно, нужен, как и в других видах спорта. Хотя я не думаю, что спортсмены в куреше повсеместно пользуются допингом. Да, фармакология есть, и она не запрещается, а вот допинг следует пресекать.

«Татарстан — родина борцов, способных выигрывать олимпийские награды»

— Может ли спортсмен, занимаясь лишь курешем, заработать себе на жизнь?

— Не думаю, что он сможет обеспечить свою семью. Тем, кто занимается профессионально, уже обычно от 20 до 30 лет, у них есть семьи, дети. Вряд ли среди них есть те, кто ограничивается лишь призовыми за победу на турнирах по куреш. Возможно, в некоторых районах республики они получают поддержку со стороны властей, но не думаю, что это существенные суммы. Хочется, конечно, получать, как представители игровых видов спорта, но пока вот так.

— Почему греко-римская борьба известна во всем мире, а татаро-башкирская нет?

— Все просто. Греко-римская борьба имеет тысячелетнюю историю, как и татаро-башкирский куреш, но последний существовал не как спорт, а был прикладным видом, подготовкой к предстоящим боям, плюс развлекательным соревнованием на сабантуе. А греко-римская борьба издревле была признанной и стала видом спорта уже в XIX веке под названием «классическая борьба».

В куреше идет чистая борьба, без подножек и других нечестных приемов — нужно своего соперника оторвать от ковра и бросить на лопатки.

— А ведь многие считают, что татаро-башкирский куреш куда интереснее.

— Кому как, видимо. Вот на сборах к нам наведалась делегация из Австралии. Они минут 15 смотрели нашу тренировку, потом мы показали им мастер-класс. Делегаты остались очень довольны, говорят — какие у вас красивые броски и сама борьба. В итоге, кстати, они решили привезти нам в подарок в следующем году кенгуру (смеется). Вот в первый раз увидели куреш и им понравилось. Это ведь, на самом деле, как в детстве. В куреше идет чистая борьба, без подножек и других нечестных приемов — нужно своего соперника оторвать от ковра и бросить на лопатки.

— В этом плане показателен пример Хабиля Бикташева, который долгие годы занимался курешем, а потом резко перешел в дзюдо и греко-римскую борьбу и стал лидером сборной.

— Хабиль вообще, насколько я знаю, начал заниматься дзюдо с 18-19 лет. До этого он боролся на сабантуях, был известным борцом куреша, батыром в своей области. Самбо и дзюдо начал заниматься в армии, что по нынешним меркам очень поздно, но, тем не менее, сумел добиться высоких результатов, стал мастером спорта международного класса. Я видел, как он боролся — в основном бросал через грудь, по-татарски, «по-курешски» (смеется). Основа у него была заложена в куреш. Сейчас такое практически невозможно, у нас мало обращают внимание на остальные виды борьбы.

— Почему так происходит?

— Сложно сказать. На самом деле очень жаль, что так происходит. Татарстан — родина борцов, которые способны стать олимпийскими чемпионами по греко-римской борьбе, вольной борьбе или самбо и дзюдо. В идеале надо заниматься всеми этими видами. Но в куреш, если честно, дают больше призов. На тех же сабантуях участвуют, соревнования выигрывают. А что у нас по вольной борьбе? Такого у них нет, на сабантуях они не представлены. А в куреш есть мотивация — батыром станет, сразу узнаваемым будет в своей деревне, районе. Это тоже влияет. Хотя та же греко-римская борьба по своей сути похожа на куреш, и у многих наших способных ребят была бы возможность выигрывать олимпийские игры.

Татарстан — родина борцов, которые способны стать олимпийскими чемпионами по греко-римской борьбе, вольной борьбе или самбо и дзюдо. В идеале надо заниматься всеми этими видами



«Для спортсмена главное — работа над собой»

— Расскажите о своей семье.

— Я отец троих сыновей, они у меня уже все взрослые.

— И все борцы?

— Нет, не все. Старший, Фанис, занимался до 14 лет, был способным спортсменом, у него были успехи и в греко-римской борьбе. Но из-за проблем с коленом ему запретили заниматься этими видами. А вот средний сын, Фаниль, занимается до сих пор.

— Несколько лет назад вы говорили, что ему надо много работать над собой и тогда, возможно, из него получится сильный борец. Как с этим сейчас?

— Ему уже 31 год, так что он сложившийся спортсмен. Что могу сказать? Во-первых, он чемпион России среди молодежи, дважды выиграл турнир имени Мусы Джалиля, который мы считаем неким кубком мира. Кроме того, он мастер спорта России по борьбе на поясах, а в прошлом году выполнил норму мастера спорта по куреш. Во-вторых, скажу, что таких упертых, как он, очень мало. У него было несколько тяжелых травм, но, несмотря на это, он все равно продолжал заниматься.

— Какие качества особенно важны для борца куреша? За счет чего современный юноша может стать чемпионом в своей весовой категории?

— Вот возьмем Азата Нурмухаметова, нашего борца, чемпиона России. Он очень трудолюбивый и целеустремленный парень. Плюс зависит от условий, где он тренируется и у кого, с кем проводит спарринг-бои. Еще важно, чтобы первый тренер успел дать ему азы куреша. Но все зависит от самого спортсмена. Вот мой тренер когда-то говорил: «99% трудолюбия и 1% таланта». Правда в этом, безусловно, есть. Главное — это работа над собой.

Я никогда не уходил из зала, пока борцы не закончат тренировку. Всегда был рядом со спортсменами

— Нет у вас сожаления, что теперь больше занимаете руководящие должности, а тренерская карьера потихонечку идет к завершению?

— У меня другая установка (улыбается). Я считаю, что если ты, например, в школе работаешь учителем, то ты уже руководитель — над детьми, которых ты обучаешь, над их родителями. Но для меня сегодняшняя практика не нова. Уже 20—30 лет назад, когда тренировал в Залесном, я совмещал тренерскую работу с должностью заведующего местным спорткомплексом. Потом работал в Высокой Горе начальником отдела спорткомитета, при этом продолжал тренировать и никогда не уходил из зала, пока борцы не закончат тренировку. Всегда был рядом со спортсменами. Здесь так же — прихожу на занятия, даю свою установку и не отрываюсь от своей деятельности по спорткомплексу.

— В истории куреша много славных борцов с фамилией Шайхутдинов. У вас есть среди них родственники?

— Если только мои сыновья (смеется). Да, много Шайхутдиновых, и со всеми ними я старался дружить. Мы даже называем друг друга «братья». Ребята иногда подходят и говорят — а давайте одной командой только из Шайхутдиновых выступим (смеется). Есть у нас такое, что мы дружим. Еще Асхат абый называл меня братом, а в Тюлячах вообще три борца Шайхутдиновых. Все они для меня как родные, хотя родственных уз между нами не имеется.