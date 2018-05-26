В Казани ожидается цветение «Белой сирени»

Фото: Олег Тихонов

Начало июня в Казани традиционно ознаменуется международным фестивалем им. Сергея Рахманинова «Белая сирень», который проводит в ГБКЗ им. С. Сайдашева ГСО РТ под управлением Александра Сладковского. Анонс мероприятия — в материале «Реального времени».

Любимый цветок композитора

У «Белой сирени» есть визуальные приметы. Во-первых, это огромный портрет Сергея Рахманинова над сценой в концертном зале и, во-вторых, охапки белой сирени, украшающие сцену и наполняющие зрительный зал горьковатым ароматом. Почему именно белая сирень? Да просто это любимый цветок Рахманинова, в его имении под Тамбовом целые заросли белой сирени.

Приняв осенью 2010 года управление ГСО РТ, Александр Сладковский, естественно, озаботился продвижением оркестра, а что как ни фестивали этому помогают? Фестиваль, когда с оркестром выступают интересные дирижеры с разной манерой работы с музыкантами, когда приглашаются топовые солисты — это возможность и держать оркестр в тонусе, и повысить класс его мастерства.

Уже в первый сезон работы Александра Сладковского в качестве художественного руководителя и главного дирижера оркестра он учредил «Рахлинские сезоны», «Казанскую осень», фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной «Конкордия» и «Белую сирень».

Почему именно белая сирень? Да просто это любимый цветок Рахманинова. Фото Максима Платонова



Чуть позже появился фестиваль музыки татарстанских композиторов «Мирас», ставший, по сути, беспрецедентным, потому что он не просто знакомит слушателей с произведениями современных татарстанских композиторов, но и извлекает из небытия незаслуженно забытые шедевры татарской музыки. До «Мираса» в Татарстане не существовало подобного фестиваля.

Сергей Рахманинов был выбран в качестве «главного героя» «Белой сирени» не случайно. Гениальный русский композитор имел татарские корни. И еще одна маленькая деталь — Рахманинов приезжал в Казань с концертами, его выступления проходили в Белом зале Дворянского собрания, в этом здании сейчас находится Казанская ратуша. В свое время в Казани действовал филиал Рахманиновского общества, которым руководил композитор Рафаэль Белялов.

Месяц хорошей музыки

В этом году «Белая сирень» откроется в главном татарстанском концертном зале 2 июня и завершится 7 июля. Фестиваль этого года входит в культурную программу чемпионата мира по футболу, игры которого пройдут и в Казани.

Концерт, который откроет фест, не совсем обычный. За дирижерским пультом будет отсутствовать Александр Сладковский, а его место займет дирижер и непревзойденный альтист Юрий Бешмет. Последний, впрочем, частый гость в Казани и в представлениях не нуждается. Солировать в этот вечер будет Олли Мустонен, культовый финский пианист, композитор и дирижер. В программе — второй концерт Сергея Рахманинова и «Симфонические танцы».

Следующий фестивальный концерт пройдет 16 июня и, возможно, станет одним из самых запоминающихся этим летом. Вот его состав: за пультом Александр Сладковский, солисты Денис Мацуев, Андрей Иванов, один из лучших джазовых контрабасистов России, создатель новых принципов игры на джазовом контрабасе, и лучший джазовый барабанщик России Александр Зингер. Программа вечера: рапсодия на тему Паганини Рахманинова, рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром Гершвина, вариации на тему Паганини для фортепиано с оркестром Витольда Лютославского. Ну и вишенкой на торте — вторая симфония Сергея Васильевича Рахманинова. Тот, кто хоть раз бывал на совместных выступаниях Александра Сладковского и Дениса Мацуева, может дофантазировать, что нас ждет на концерте.



Тот, кто хоть раз бывал на совместных выступаниях Александра Сладковского и Дениса Мацуева, может дофантазировать, что нас ждет на концерте. Фото Олега Тихонова

Концерт 23 июня включает в себя фрагменты из оперы Рахманинова «Алеко», его симфоническую фантазию «Утес» и симфоническую поэму «Остров мертвых» и первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. За дирижерским пультом испанский — дирижер Сесар Альварес, солисты — Полина Осетинская (пример того, как из вундеркинда вырастает классный музыкант) и Дмитрий Маслеев (первый приз на Международном конкурсе им. Чайковского).



30 июня на сцене бесподобная Екатерина Мечетина, одна из самых красивых и романтичных пианисток нашего времени, и Филипп Копачевский, лауреат восьми международных конкурсов. За дирижерским пультом в этот вечер — Кристийна Поска, уроженка Эстонии, которая своими «стройными руками» покорила мир. В программе концерта произведения Глинки, Мендельсона, Римского-Корсакова.

И финальный концерт «Белой сирени» этого года. Он состоится 7 июля, и за дирижерским пультом мы увидим Тимура Зангиева, совеем молодого дирижера, который в последние годы уверенно взбирается на музыкальный Олимп. Солируют в этот вечер так же очень молодые музыканты — Варвара Кутузова, Илья Папоян и Джордж Харлионо, исполнители, которые с большой долей вероятности через несколько лет пополнят ряды своих «звездных» коллег. В программе концерта произведения Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Родиона Щедрина.

Возможно, в приглашении такой молодой команды на фестиваль есть риск, но вспомним, что сам Сергей Рахманинов уже в 19 лет с золотой медалью окончил консерваторию, в это же время написав оперу «Алеко», ставшую его дипломной работой. Так что молодость — это далеко не недостаток.