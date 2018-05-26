В Казани ожидается цветение «Белой сирени»
Начало июня в Казани традиционно ознаменуется международным фестивалем им. Сергея Рахманинова «Белая сирень», который проводит в ГБКЗ им. С. Сайдашева ГСО РТ под управлением Александра Сладковского. Анонс мероприятия — в материале «Реального времени».
Любимый цветок композитора
У «Белой сирени» есть визуальные приметы. Во-первых, это огромный портрет Сергея Рахманинова над сценой в концертном зале и, во-вторых, охапки белой сирени, украшающие сцену и наполняющие зрительный зал горьковатым ароматом. Почему именно белая сирень? Да просто это любимый цветок Рахманинова, в его имении под Тамбовом целые заросли белой сирени.
Приняв осенью 2010 года управление ГСО РТ, Александр Сладковский, естественно, озаботился продвижением оркестра, а что как ни фестивали этому помогают? Фестиваль, когда с оркестром выступают интересные дирижеры с разной манерой работы с музыкантами, когда приглашаются топовые солисты — это возможность и держать оркестр в тонусе, и повысить класс его мастерства.
Уже в первый сезон работы Александра Сладковского в качестве художественного руководителя и главного дирижера оркестра он учредил «Рахлинские сезоны», «Казанскую осень», фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной «Конкордия» и «Белую сирень».
Чуть позже появился фестиваль музыки татарстанских композиторов «Мирас», ставший, по сути, беспрецедентным, потому что он не просто знакомит слушателей с произведениями современных татарстанских композиторов, но и извлекает из небытия незаслуженно забытые шедевры татарской музыки. До «Мираса» в Татарстане не существовало подобного фестиваля.
Сергей Рахманинов был выбран в качестве «главного героя» «Белой сирени» не случайно. Гениальный русский композитор имел татарские корни. И еще одна маленькая деталь — Рахманинов приезжал в Казань с концертами, его выступления проходили в Белом зале Дворянского собрания, в этом здании сейчас находится Казанская ратуша. В свое время в Казани действовал филиал Рахманиновского общества, которым руководил композитор Рафаэль Белялов.
Месяц хорошей музыки
В этом году «Белая сирень» откроется в главном татарстанском концертном зале 2 июня и завершится 7 июля. Фестиваль этого года входит в культурную программу чемпионата мира по футболу, игры которого пройдут и в Казани.
Концерт, который откроет фест, не совсем обычный. За дирижерским пультом будет отсутствовать Александр Сладковский, а его место займет дирижер и непревзойденный альтист Юрий Бешмет. Последний, впрочем, частый гость в Казани и в представлениях не нуждается. Солировать в этот вечер будет Олли Мустонен, культовый финский пианист, композитор и дирижер. В программе — второй концерт Сергея Рахманинова и «Симфонические танцы».
Следующий фестивальный концерт пройдет 16 июня и, возможно, станет одним из самых запоминающихся этим летом. Вот его состав: за пультом Александр Сладковский, солисты Денис Мацуев, Андрей Иванов, один из лучших джазовых контрабасистов России, создатель новых принципов игры на джазовом контрабасе, и лучший джазовый барабанщик России Александр Зингер. Программа вечера: рапсодия на тему Паганини Рахманинова, рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром Гершвина, вариации на тему Паганини для фортепиано с оркестром Витольда Лютославского. Ну и вишенкой на торте — вторая симфония Сергея Васильевича Рахманинова. Тот, кто хоть раз бывал на совместных выступаниях Александра Сладковского и Дениса Мацуева, может дофантазировать, что нас ждет на концерте.
Концерт 23 июня включает в себя фрагменты из оперы Рахманинова «Алеко», его симфоническую фантазию «Утес» и симфоническую поэму «Остров мертвых» и первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. За дирижерским пультом испанский — дирижер Сесар Альварес, солисты — Полина Осетинская (пример того, как из вундеркинда вырастает классный музыкант) и Дмитрий Маслеев (первый приз на Международном конкурсе им. Чайковского).
30 июня на сцене бесподобная Екатерина Мечетина, одна из самых красивых и романтичных пианисток нашего времени, и Филипп Копачевский, лауреат восьми международных конкурсов. За дирижерским пультом в этот вечер — Кристийна Поска, уроженка Эстонии, которая своими «стройными руками» покорила мир. В программе концерта произведения Глинки, Мендельсона, Римского-Корсакова.
И финальный концерт «Белой сирени» этого года. Он состоится 7 июля, и за дирижерским пультом мы увидим Тимура Зангиева, совеем молодого дирижера, который в последние годы уверенно взбирается на музыкальный Олимп. Солируют в этот вечер так же очень молодые музыканты — Варвара Кутузова, Илья Папоян и Джордж Харлионо, исполнители, которые с большой долей вероятности через несколько лет пополнят ряды своих «звездных» коллег. В программе концерта произведения Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Родиона Щедрина.
Возможно, в приглашении такой молодой команды на фестиваль есть риск, но вспомним, что сам Сергей Рахманинов уже в 19 лет с золотой медалью окончил консерваторию, в это же время написав оперу «Алеко», ставшую его дипломной работой. Так что молодость — это далеко не недостаток.
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