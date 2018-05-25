Владимир Алекно: «Сезон был сложный. Но такого, чтобы «накидаться» по его окончании, не было»

По уже устоявшейся традиции ВК «Зенит-Казань» по окончании сезона собрал журналистов, чтобы подвести его итоги. В нынешнем году клубу удалось, пожалуй, лучшее выступление в истории — пять трофеев за один цикл (в том числе впервые — Кубок мира среди клубов). Наставник «Зенита» Владимир Алекно рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться в ходе сезона и какой будет его команда после ухода Вильфредо Леона. Об этом и других подробностях встречи с тренером — в видеоотчете «Реального времени».