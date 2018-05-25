Из жизни насекомых
«Солнечный цирк» привез в Казань очередное шоу, на этот раз это рассказ о жизни одних из самых незаметных жителей Земли — насекомых. Но их мир, если присмотреться, так похож на мир людей. Новое для казанцев шоу идет сейчас в «Татнефть Арене». Подробности — в материале «Реального времени».
Присоединимся к 5 миллионам
OVO придумала бразильский хореограф и режиссер Дебора Колкер, премьера шоу состоялась в 2009 году, с тех пор его посмотрели более 5 миллионов человек в почти ста городах мира. Настал черед Казани — у нас шоу можно посмотреть в «Татнефть Арене». Кстати, Дебора Колкер стала первой женщиной-режиссером, которая создала спектакль для Цирка дю Солей.
Очевидно, национальность режиссера продиктовала и зажигательную, динамичную стилистику шоу, и сценографию и, конечно, музыку, которую в традициях «солнечного цирка» пишут специально к каждому спектаклю. На этот раз композитор Бернадр Сеппас удачно соединил мелодии босановы, самбы, фанка и электронную музыку. И, опять же по традиции, на сцене присутствует оркестрик цирка, состоящий в этом случае из семи музыкантов — барабанщик, басист, перкуссионист, гитарист, клавишник, скрипач, духовик и, конечно, певица с низким завораживающим голосом.
На этот раз сценограф создал гигантскую стену-задник, где открываются окошечки, из которых выглядывают персонажи шоу, в какой-то момент на этой стене артисты исполняют сложнейшие элементы. Кроме этого стена — это еще и экран для проекций, которые сопровождают все действие.
Традиционная гордость Цирка дю Солей — это костюмы, сложно сконструированные, сшитые вручную из тканей, созданных по новейшим технологиям. В костюмерной шоу около тысячи элементов таких костюмов, созданных дизайнером Лиз Вандаль. Ей удалось соединить, казалось бы, несоединимое — ломанные линии в крое, характерные для Пьера Кардена, и поэтику Ренессанса.
В новом шоу занято около 50 артистов и столько же персонала цирка из 20 стран мира, «солнечный цирк» давно уже зарезервировал за собой звание одного из самых интернациональных творческих коллективов мира. По России OVO путешествует на 23 трейлерах с оборудованием, где, помимо всего, едет и свой тренажерный зал, и своя кухня. Шоу уже посмотрели зрители Санкт-Петербурга, Москвы, а после Казани труппа цирка отправляется в Тольятти.
Бабочки, паучки и кузнечики
OVO — это фантастическая планета, населенная яркими насекомыми. Символ ее — яйцо, кстати, OVO переводится с португальского именно как «яйцо». Этот символ жизни так или иначе будет присутствовать в элементах сценографии на протяжении всего спектакля. Для начала мы увидим его гигантское изображение на фоне задника, яйцо загорится неожиданно теплым светом, а потом исчезнет.
Мир насекомых предстанет перед нами разным — веселым, озорным, озабоченным, со своими взаимоотношениями, со своими героями и статистами. Все как в нашем человеческом мире. Традиционно в шоу участвуют не только спортсмены, но и клоуны, миманс. Здесь их трое — два клоуна, романтичный и довольно-таки экспрессивный и клоунесса, ставшая украшением представления. Корпулентная афроамериканка, которая, несмотря на внушительные габариты, пытается порхать аки бабочка и весьма романтична, и сентиментальна.
Цирковые номера, как всегда в шоу «солнечного цирка», заставляют думать о том, как же безграничны возможности человека. Артисты в доли секунды взлетают на самый верх высоченной стены, они парят в воздухе на ремнях, гуляют по проволоке, они показывают чудеса координации, жонглируя предметами. OVO — это гимн человеческому телу и беспредельной смелости. Действительно, как заложено в идеологии «солнечного цирка», «невозможное» — это всего лишь слово.
В финале, а он в Цирке дю Солей всегда очень важен, на сцену, как всегда, выходит вся труппа и каждый получает свою порцию аплодисментов от восторженного зала. Певица с низким голосом поет песню, слов которой мы не понимаем, но понимаем суть: мир красив во всех проявлениях, надо просто разглядеть его и полюбить. На певице платье цвета осенних багряных листьев, в такие же тона «одевается» и сцена.
И — звук хлопушки, и в воздух летят конфетти, которые тоже напоминают осенний листопад. Пору, когда природа замирает, обитатели царства насекомых засыпают, чтобы проснуться весной и порадоваться цветам и запахам оттаявшей земли.
комментарии