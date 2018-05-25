Из жизни насекомых

«Солнечный цирк» привез в Казань очередное шоу, на этот раз это рассказ о жизни одних из самых незаметных жителей Земли — насекомых. Но их мир, если присмотреться, так похож на мир людей. Новое для казанцев шоу идет сейчас в «Татнефть Арене». Подробности — в материале «Реального времени».

Присоединимся к 5 миллионам

OVO придумала бразильский хореограф и режиссер Дебора Колкер, премьера шоу состоялась в 2009 году, с тех пор его посмотрели более 5 миллионов человек в почти ста городах мира. Настал черед Казани — у нас шоу можно посмотреть в «Татнефть Арене». Кстати, Дебора Колкер стала первой женщиной-режиссером, которая создала спектакль для Цирка дю Солей.

Очевидно, национальность режиссера продиктовала и зажигательную, динамичную стилистику шоу, и сценографию и, конечно, музыку, которую в традициях «солнечного цирка» пишут специально к каждому спектаклю. На этот раз композитор Бернадр Сеппас удачно соединил мелодии босановы, самбы, фанка и электронную музыку. И, опять же по традиции, на сцене присутствует оркестрик цирка, состоящий в этом случае из семи музыкантов — барабанщик, басист, перкуссионист, гитарист, клавишник, скрипач, духовик и, конечно, певица с низким завораживающим голосом.

На этот раз сценограф создал гигантскую стену-задник, где открываются окошечки, из которых выглядывают персонажи шоу, в какой-то момент на этой стене артисты исполняют сложнейшие элементы. Кроме этого стена — это еще и экран для проекций, которые сопровождают все действие.

OVO — это фантастическая планета, населенная яркими насекомыми



Традиционная гордость Цирка дю Солей — это костюмы, сложно сконструированные, сшитые вручную из тканей, созданных по новейшим технологиям. В костюмерной шоу около тысячи элементов таких костюмов, созданных дизайнером Лиз Вандаль. Ей удалось соединить, казалось бы, несоединимое — ломанные линии в крое, характерные для Пьера Кардена, и поэтику Ренессанса.

В новом шоу занято около 50 артистов и столько же персонала цирка из 20 стран мира, «солнечный цирк» давно уже зарезервировал за собой звание одного из самых интернациональных творческих коллективов мира. По России OVO путешествует на 23 трейлерах с оборудованием, где, помимо всего, едет и свой тренажерный зал, и своя кухня. Шоу уже посмотрели зрители Санкт-Петербурга, Москвы, а после Казани труппа цирка отправляется в Тольятти.

Бабочки, паучки и кузнечики

OVO — это фантастическая планета, населенная яркими насекомыми. Символ ее — яйцо, кстати, OVO переводится с португальского именно как «яйцо». Этот символ жизни так или иначе будет присутствовать в элементах сценографии на протяжении всего спектакля. Для начала мы увидим его гигантское изображение на фоне задника, яйцо загорится неожиданно теплым светом, а потом исчезнет.

Мир насекомых предстанет перед нами разным — веселым, озорным, озабоченным, со своими взаимоотношениями, со своими героями и статистами. Все как в нашем человеческом мире. Традиционно в шоу участвуют не только спортсмены, но и клоуны, миманс. Здесь их трое — два клоуна, романтичный и довольно-таки экспрессивный и клоунесса, ставшая украшением представления. Корпулентная афроамериканка, которая, несмотря на внушительные габариты, пытается порхать аки бабочка и весьма романтична, и сентиментальна.

Цирковые номера, как всегда в шоу «солнечного цирка», заставляют думать о том, как же безграничны возможности человека. Артисты в доли секунды взлетают на самый верх высоченной стены, они парят в воздухе на ремнях, гуляют по проволоке, они показывают чудеса координации, жонглируя предметами. OVO — это гимн человеческому телу и беспредельной смелости. Действительно, как заложено в идеологии «солнечного цирка», «невозможное» — это всего лишь слово.

В финале, а он в Цирке дю Солей всегда очень важен, на сцену, как всегда, выходит вся труппа и каждый получает свою порцию аплодисментов от восторженного зала. Певица с низким голосом поет песню, слов которой мы не понимаем, но понимаем суть: мир красив во всех проявлениях, надо просто разглядеть его и полюбить. На певице платье цвета осенних багряных листьев, в такие же тона «одевается» и сцена.

И — звук хлопушки, и в воздух летят конфетти, которые тоже напоминают осенний листопад. Пору, когда природа замирает, обитатели царства насекомых засыпают, чтобы проснуться весной и порадоваться цветам и запахам оттаявшей земли.

1 / 26 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов