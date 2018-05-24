УНИКС намерен быстро проскочить в «Финал четырех»

Казанцы разгромили «Нижний Новгород», вынудив главного тренера гостей хвататься за голову

Матчи УНИКСа и «Нижнего Новгорода» в регулярном розыгрыше Единой лиги ВТБ показали, что нет для казанцев более неудобного соперника, чем соседи по Поволжью. Но чтобы рассчитывать на что-то в «Финале четырех», стадию четвертьфинала нужно проходить как можно легче и быстрее. Так что во вчерашней игре казанцы быстро взяли игру в свои руки и шансов сопернику, за исключением провального отрезка в третьей четверти, практически не дали (84:66). Почему команде Прифтиса надо «заканчивать» «Нижний Новгород» в трех матчах, кто был «в огне» у казанцев и по какой причине наставник «НН» схватился за голову после разгрома — об этом в материале «Реального времени».

На «Нижний Новгород» распыляться нельзя

Какими бы объяснениями не оговаривался этот факт, но нынешний сезон для казанского УНИКСа стал одним из самых успешных на внутренней арене. Финишировав на второй строчке в Единой лиге и набрав такое же количество очков, как и бессменный чемпион лиги ЦСКА, казанцы показали, что в нынешнем году точно готовы к возвращению в Евролигу. Так убедительно казанский клуб не выглядел давно.

Кто же, кроме самих «армейцев», способен остановить мощную казанскую дружину в нынешнем розыгрыше плей-офф? При всем уважении, «Нижний Новгород» такой командой назвать сложно. Да, обе очные игры по ходу сезона были сверхнапряженными: в первом поединке «зеленым» пришлось отыгрываться едва ли не всю игру, а в домашней игре команды и вовсе доигрались до овертайма. Однако в плей-офф команда Димитриса Прифтиса просто обязана «убивать» соседей по Поволжью, затратив на это как можно меньше сил. Именно так должна формулироваться задача на четвертьфинальной стадии плей-офф — ведь впереди победителя ждут уже совсем другие качели и соперники.

Зоран Лукич сумел слепить из своих подопечных очень цепкую, неприятную и изнуряющую команду



Изучили ли подноготную «Нижнего Новгорода»?

Зоран Лукич сумел слепить из своих подопечных очень цепкую, неприятную и изнуряющую команду. Здесь играет Иван Стребков с его космическими 94,1% попаданий со штрафных, да и вообще «Нижний Новгород» — лучшая команда по реализации штрафных бросков (83,1%). А главная ее звезда, сербский форвард Стеван Еловац, в мае был признан MVP всей лиги, набрав почти «лэнгфордовские» 20,2 очков в среднем за игру.

Приехал в Казань и экс-униксовец Вадим Панин, которому здесь не хватало игрового времени. О том, что форвард будет сверхзаряжен, в УНИКСе должны были понимать, и если Прифтис вдруг не знал бэкграунд этого игрока, то ему должны были подсказать как минимум помощник и тренер по физической подготовке Маркус Линднер. Впрочем, как показала игра, с козырями Панина тренеры разобрались — он набрал всего 3 очка.

Без шансов для гостей с первых секунд

Начало встречи сразу же ознаменовалось чередой горячих моментов. Трехочковые от Владислава Трушкина пересекались с крутыми блокшотами вернувшегося в строй Стефана Ласме, и уже к середине четверти УНИКС предельно четко дал понять, что будет забирать этот матч без проблем — 14:6.

Затем пришло время Мориса Ндура. Сначала он не менее эффектно не дал забросить сопернику с помощью блокшота, а потом дважды сольно проходил под кольцо и вбивал в него мяч. И даже в последнюю секунду с самой сиреной Ндур бросал из центра площадки, но не хватило совсем немного — 25:15 после первой четверти. Хорош был и Мелвин Эжим, собравший 9 очков за первую четверть.

А вот с самым опасным компонентом в исполнении «Нижнего Новгорода» казанцы справлялись, практически не допуская нарушений и тем самым не давая гостям пробивать штрафные броски. Полностью был выключен из игры лидер «НН» Еловац, за первую четверть набравший всего 2 очка.



С самым опасным компонентом в исполнении «Нижнего Новгорода» казанцы справлялись, практически не допуская нарушений и тем самым не давая гостям пробивать штрафные броски



Во второй десятиминутке гости поначалу даже немного оклемались и сходу отыграли четыре очка, но казанцы неумолимо нагнетали давление. Вскоре реализовал свою первую «трешку» Колесников, и на табло стало уже «+14». И это было только начало подвигов Евгения. К большому перерыву УНИКС нарастил преимущество до невероятных для плей-офф 41:26.

— Женя молодец, — говорил после игры форвард УНИКСа Владислав Трушкин. — Он последние месяцы хорошо играет, заряжен на борьбу, и сегодня на своих бросках хорошо попал.

Не так быстро, УНИКС

На паркете, казалось, все было уже настолько ясно, что из небольшой компании девушек из «Динамо-Казань» на трибунах осталась только Елена Ежова. Евгения Старцева и Ирина Заряжко-Королева вернулись лишь к середине третьей четверти — и вот тут они просчитались. После перерыва «Нижний Новгород» вышел другим, принялся нагонять, и игра обрела интригу. Вместо Еловаца роль главного снайпера команды взял на себя Владимир Веремеенко, который заодно перехватил инициативу и у Губанова (за первую половину игры тот набрал едва ли не половину очков своей команды — 12).

— Насколько улучшил вашу игру выход Владимира Веремеенко? — спросили журналисты Зорана Лукича после матча.

— Это ключевой игрок. Мы смогли восстановить баланс на какое-то время. В один момент мы даже приблизились на 4 очка, но, к сожалению, пропустили два «аллей упа» и опять стали проигрывать, — сокрушался наставник гостей.

Таким образом, все атаки нижегородцев пошли через Веремеенко, и тот не подвел, набрав за одну лишь третью четверть двенадцать очков.

Во второй десятиминутке гости поначалу даже немного оклемались и сходу отыграли четыре очка, но казанцы неумолимо нагнетали давление

— Что случилось в начале третьей четверти? — спросил корреспондент «Реального времени» у Хоакина Колома после игры.

— Они стали действовать агрессивнее, мы, наоборот, стали играть более скованно. Но потом мы сами добавили в агрессии и вернули ту же разницу, с которой начали. Мы можем играть лучше и легче заканчивать игры, — делился своими соображениями испанский защитник.

Примерно то же говорил и герой матча Евгений Колесников, набравший больше всех очков в казанской команде: «Они стали прессинговать, попадать свои мячи. У нас сбилось нападение. Но потом мы наладили нападение и защиту, и, соответственно, у нас вернулось то преимущество, с которого начали».

Димитрис Прифтис решил поиграть с составом и выпустил Данило Анджушича, и это сработало. Атаки вновь стали быстрее, а Мелвину Эжиму, проводившему отличный матч, было с кем играть в пас. Лучше казанцы стали действовать и в обороне. А Колесников продолжал разрывать оборону «НН» дальними бросками, наиграв в итоге второе время на паркете после Стефана Ласме. Вот только габонский форвард набрал всего 7 очков за 25 с лишним минут, а Колесников — 16 за 23 минуты.

Счет 75:55 уже за семь минут до конца матча давал четкий ответ, кто станет победителем в этот вечер. Кажется, Прифтис дал именно ту установку, о которой мы говорили — расправиться с волжанами по-быстрому и затратив как можно меньше сил. В конечном итоге казанцы спокойно и без нервов довели поединок до уверенной виктории — 84:66.

— Прежде всего хочу сказать, что мы готовились к серьезной игре. Два матча с «Нижним Новгородом» в «регулярке» были очень тяжелыми. Рады, что выполнили установку, только в третьей четверти был небольшой провал. Это только первая игра, все самое интересное впереди, — делился впечатлениями о матче Владислав Трушкин.

Зоран Лукич — главный тренер БК «Нижний Новгород»:

— Поздравляю Казань, УНИКС сегодня полностью заслужил победу. Мы перед началом плей-офф четко и откровенно поговорили, но те минусы, которые мы обговаривали, остались, и мы заслуженно получили пощечину. Казань сегодня показала, почему находится на втором месте в турнирной таблице. После такой игры осталось положить руку на лоб и попытаться понять, почему так вышло.

Кажется, Прифтис дал именно ту установку, о которой мы говорили — расправиться с волжанами по-быстрому и затратив как можно меньше сил

Димитрис Прифтис — главный тренер БК «УНИКС»:

— Поздравляю команду и игроков с победой. Это была сложная игра. «Нижний Новгород» очень опасная команда, и мы это знаем. И мы ожидаем очень трудной игры в гостях. Я очень рад сегодняшнему настрою команды, тому, как сыграли Джамар Смит и Ндур. У Локкета была проблема с фолами, но команда отреагировала и мы хорошо сыграли в защите. За исключением третьей четверти, когда потеряли концентрацию и очень легко сдались на штрафных. У нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть.

— Еловац лучше играл во второй половине. Сначала не мог забросить, а потом у него пошли очки.

— Да, мы потеряли концентрацию во второй половине и дали ему забить. Не было нужной коммуникации и концентрации. И после перерыва мы уже пытались фолить на нем, но он забил. Он особенный игрок, мы его уважаем.

— У Ндура что-то серьезное?

— Сейчас будем узнавать.

— Джамар будет играть в следующей игре?

— Возможно. Посмотрим на его состояние.

Эрик Добролюбов, фото unics.ru