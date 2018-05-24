Рустам Минниханов: «Точка роста республики — это химия и нефтехимия»

Президент Татарстана поздравил сотрудников химической отрасли с профессиональным праздником

Фото: Максим Платонов

В прошлом году татарстанские предприятия химического сектора отгрузили продукцию на 285 млрд рублей. Такая цифра прозвучала накануне на республиканском Дне химика, который по традиции отметили в Нижнекамске. Отрасль продолжает оставаться ключевой для экономики республики — в 2017 году на химический сектор пришлось 760 млрд рублей промышленной продукции. Чем порадовали нефтехимические предприятия — в репортаже «Реального времени».

Максимальные показатели по этилену и полиэтилену

По традиции, химическая столица Татарстана в мае приняла профессиональный праздник. Как и ровно год назад, в Нижнекамск съехались представители всех крупнейших химических предприятий республики: был первый заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. Также присутствовали министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, ректоры КФУ Ильшат Гафуров и КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Но, конечно, главный гость праздника и знаток химической отрасли — президент Татарстана Рустам Минниханов. Известно, что нефтепереработка и нефтехимия одна из самых любимых его отраслей. И если в прошлом году День химика он пропустил из-за заседания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта в Краснодаре, то в этом году приехал, несмотря на плотный график и скорый отлет на Питерский международный экономический форум.

В прошлом году НКНХ реализовал продукцию на сумму 162,1 млрд рублей, было реализовано 702 тыс. тонны каучуков

По традиции, он обошел выставку, где представлены все ведущие нефтехимические предприятия республики. Первый стенд «Нижнекамскнефтехима». В прошлом году предприятие реализовало продукцию на сумму 162,1 млрд рублей, было реализовано 702 тыс. тонны каучуков, что на 36,6 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим годом. Удачно сложился год и для ТАИФ-НК, чья выручка составила 159 млрд рублей. Что касается «Казаньоргсинтеза», то по прошлому году у компании максимальные показатели по этилену и полиэтилену, отметил генеральный директор предприятия Фарид Минигулов.

Новая «нижнекамская школа химиков»

Раньше республиканский День химика проводили в Казани, но шесть лет назад перенесли в Нижнекамск. Именно здесь, в городе на Каме, сосредоточены ведущие предприятия нефтехимического и нефтеперерабатывающего сектора Татарстана. В экономике республики отрасль является локомотивом. Не нее приходится 11% от общего объема химической продукции России: в республике производят 45% синтетического каучука, 47% полиэтилена, 57% полистирола. В 2017 году татарстанские предприятия отгрузили продукцию на 285 млрд рублей, а индекс промышленного производства составил 103,1%.

На праздновании присутствовал первый заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев

— Отрасль является ключевой для экономики Татарстана, более 1/3 выпуска всей промышленной продукции приходится на химический сектор. Это 760 млрд рублей. Сегодня реализуются самые амбициозные проекты, которые предусматривают выпуск инновационной продукции. Хочу выразить слова благодарности ветеранам отрасли. Также хочу поздравить наши ведущие компании — группу компаний «Татнефть» и «ТАИФ», все предприятия, которые задействованы в химии, нефтехимии, переработке полимеров, — поздравил заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

«Говорят, что есть казанская школа химиков, а мне кажется, что надо говорить также и «нижнекамская школа химиков», — предложил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, чем вызвал громкие аплодисменты зала.

Республиканский День химика в Нижнекамске отметили шестой год подряд

— НКНХ является крупнейшим заводом нефтехимической промышленности России, он больше всех каучуков производит и этилена, и вообще, это центр нефтехимии России. Конкуренты, конечно, наступают на пятки, но, я думаю, как новый этилен пойдет, нам никто не будет страшен, — сказал позже Рафинат Яруллин корреспонденту «Реального времени».

Будущий город химиков начали строить в 1961 году после того, как на майском пленуме ЦК КПСС приняли решение — возвести в нижнем течении Камы комплекс химических заводов. Строили химкомбинат и параллельно создавали рабочий поселок, который в 1966 году получил статус города Нижнекамска.

— Нижнекамск — это город химиков. Его социально-экономическое благополучие во многом результат работы градообразующих нефтехимических компаний, и сегодня с уверенностью можно сказать, что мечты первостроителей сбылись — Нижнекамск стал столицей нефтехимии Татарстана, уютным, красивым комфортный для жизни городом. От всей группы компаний «ТАИФ» и лично от генерального директора Шигабутдинова Альберта Кашаповича желаю всем здоровья, успехов в работе, семейного счастья, а предприятиям нашей отрасли — реализации всех намеченных планов, — поздравил от имени ГК «ТАИФ» генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

«Проекты, которые здесь реализованы, позволяют нам быть самыми конкурентными на мировых рынках»

Главная ценность нефтехимической отрасли — люди, поэтому на Дне химиков стало доброй традицией награждать ценные кадры. Одними из первых на сцену поднимаются трудовые династии — у некоторых стаж поколений на заводе насчитывает несколько сотен лет. У династии Борисовых общий трудовой стаж на НКНХ составляет 257 лет.

— Мы никогда не внушали детям, что нужно учиться на химика, это было их личное решение. Наверное, они смотрели на папу с мамой и хотели быть на нас похожими. Сейчас растут внуки и, может, они захотят продолжить династию, но это право их выбора, — поделилась Наталья Борисова.

За трудовые успехи двое сотрудников НКНХ получили награду российского уровня. Почетную грамоту президента России получил слесарь по КИПиА 6-го разряда цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода по производству изопрена-мономера центра автоматизации «Нижнекамскнефтехима» Закария Давлетгараев и аппаратчик перегонки 6-го разряда цеха синтеза окиси этилена завода олигомеров и гликолей НКНХ Равиль Билалов.





Почетные награды представители отрасли получили из рук президента Татарстана Рустама Минниханова

Работников наградили и республиканскими знаками отличия. Медаль Татарстана за доблестный труд получил электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий «Казаньоргсинтеза» Михаил Букаров. Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» получил старший мастер участка цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода олигомера и гликолей центра автоматизации НКНХ Александр Соколов и оператор нефтеперерабатывающего завода ТАИФ-НК Минасхат Хасаншин. Награды они получили из рук президента Татарстана Рустама Минниханова.

— Этот праздник проходит в столице нефтехимиков нашей республики, да и не только республики, это наша страна. Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентными не только в масштабах страны, но и на мировых рынках. У нас большие планы, большие программы по развитию. И сегодня, и в дальнейшей перспективе точка роста республики — это химия и нефтехимия, поэтому мы искренне благодарим за работу, которую вы проводите, за вклад в развитие нашей республики и страны и хотим пожелать вам процветания, — поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Многие из детей уже решили, что пойдут по стопам родителей

На праздник в ледовый дворец пригласили не только ветеранов и работников отрасли, но тех, кто только выбирает профессию. В концерте приняли участие школьники, многие из которых уже решили, что их будущее за химией.