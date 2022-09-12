Как осужденный сити-менеджер Тюлячей гасил ущерб бюджету

За 2 года бывший глава исполкома и бизнесмен не возместил ГИСУ РТ и 10% похищенного

В суд на службу судебных приставов подал бывший глава исполкома Тюлячинского района Рустям Нуруллин, получивший условный срок за хищение из бюджета 6,5 млн рублей и незаконное предпринимательство. Согласно приговору, должности во власти он также использовал для обогащения своей семьи. Связанные с чиновником компании успели освоить госконтракты на 160 млн рублей. Теперь же Нуруллин не согласен платить в счет возмещения ущерба и 16 тысяч рублей в месяц.

Бедный-богатый должник



«Прислал в суд иск, что действия приставов отправляют его буквально за черту бедности, а на заседание приехал за рулем Volvo», — так описывает действия VIP-фигуранта уголовного дела Рустяма Нуруллина один из источников «Реального времени», близкий к силовикам.

Информация в базе Тюлячинского райсуда подтверждает претензии со стороны экс-главы районного исполкома к УФССП по РТ, а точнее приставу-исполнителю Алле Софроновой из межрайонного отдела, которая занимается самыми крупными и серьезными должниками в Татарстане. Заявление от осужденного чиновника поступило еще в июне. На днях на сайте опубликовали решение по нему.

Нуруллин требовал признать незаконным постановление пристава об установлении с июня новой ставки удержания его доходов в счет погашения ущерба по уголовному делу. С марта 2020 года по май 2022-го его новый работодатель перечислял в пользу потерпевшего — Главинвестстроя РТ 50% зарплаты осужденного (после уплаты налогов), в мае пристав Софронова потребовала отчислять уже 70%.



Нуруллин после приговора был принят исполнительным директором в компанию «Топгаз», которая реализует в Тюлячах проект комплекса по производству сжиженного газа Фото: topgas.su

Новый порядок в УФССП объяснили тем, что погашение ущерба должником «в полной мере не осуществляется». По данным приставов, за 2 года Нуруллин погасил всего 215 тысяч рублей. Тогда как работодатель бывшего чиновника отчитался перед судом об отчислениях в 262 тысячи рублей. С такими темпами погашение может растянуться на 50 лет и перейти по наследству к детям и внукам Рустяма Нуруллина.

Впрочем, сам осужденный в своем иске представил такие расчеты, что при уплате 70% с зарплаты остаток его дохода окажется ниже прожиточного минимума. Денег не хватит на оплату коммунальных услуг.

Как ранее сообщало «Реальное время», Нуруллин после приговора был принят исполнительным директором в компанию «Топгаз», которая реализует в Тюлячах значимый для республики и страны проект комплекса по производству сжиженного газа. В декабре прошлого года глава района Назип Хазипов оценивал общий объем инвестиций в сумму под миллиард рублей.

Ну а в суде бывшего сити-менеджера с приставами выяснилось — работодатель ценит его труд не слишком высоко. После выплаты налогов остается 23 тысячи рублей, из которых теперь в счет погашения на счет потерпевшего ГИСУ должно уходить 16,1 тысячи и лишь 6,9 тысячи рублей оставаться самому должнику.

Злые языки в районе болтают, что за 23 тысячи в месяц работать бывший глава исполкома и бизнесмен бы не стал.

Нуруллин крайний слева, рядом глава района Назип Хазипов. Фото: tulachi.ru

Райсуд признал законным взыскание в 70%

Нуруллин просил суд признать незаконным действия пристава и не просто отменить постановление об удержании 70%, а еще и снизить эту ставку до 30%. Говорил, что остаток его зарплаты значительно ниже уровня прожиточного минимума в Татарстане — 12,9 тысячи рублей.

Однако председатель райсуда Рамиль Бикмиев, изучив доводы сторон, не нашел оснований для смягчения санкций расхитителю бюджета. В своем решении об отказе в удовлетворении требования, судья сослался на ФЗ «Об исполнительном производстве». Этим законом предусмотрено, что с обычных должников, действительно, может быть взыскано ежемесячно не более 50% от дохода, но относительно должников по алиментам и причинивших ущерб в результате преступления эта планка не может превышать 70%.

Нуруллин с отказом районной Фемиды не согласился и готовится защищать свою официальную зарплату от приставов в Верховном суде Татарстана.

Напомним, ранее районный суд отказал бывшему чиновнику и в досрочной отмене условного срока со снятием судимости. На том процессе представители ФСИН сообщали о двух неявках VIP-условника на регистрацию в установленные дни, которые тот задним числом объяснял поездками в Елабугу и Москву.

На данный момент судимость Нуруллина погашена — в июле 2022 года истек испытательный срок по его приговору.

Потерпевшими признали ГИСУ РТ и пятерых жильцов. Фото: rt.rbc.ru

За что судили главу-коммерсанта

На скамье подсудимых бывший глава Тюлячинского исполкома Рустям Нуруллин оказался осенью 2018-го. Ранее аффилированные с ним фирмы прогремели после показа президенту РТ новостроек из строительного мусора и жалоб главе МВД от обманутых субподрядчиков. Окончательное обвинение Следком Татарстана предъявил по семи эпизодам, включая преступное «совместительство»: чиновник — бизнесмен. Потерпевшими признали ГИСУ РТ и пятерых жильцов, которых, как позже установил суд, задним числом сделали собственниками аварийного дома, а затем навязали им ипотечные кредиты. «Хотели быстрее отвязаться от жильцов и отчитаться перед властями», — свидетельствовала одна из «собственниц».

Вину Нуруллин не признавал. Но был признан виновным в афере со строительством очистных сооружений, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном предпринимательстве. От наказания за подлог и превышение суд освободил его за истечением срока давности уголовного преследования, а по оставшимся назначил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 100 тысяч рублей.

Такой же условный срок получил Халил Хасаншин — партнер Нуруллина и новый директор стройфирмы «Строитель». К слову, ущерб в пользу потерпевшего ГИСУ РТ был взыскан в солидарном порядке с них обоих, но оба с возмещением не торопятся.

Согласно приговору, Нуруллин на протяжении семи лет слал в ГИСУ рекомендательные письма за своих подрядчиков от имени муниципалитета. Фото: sudyrf.info

Согласно вступившему в силу приговору, с назначением на муниципальную должность в 2011-м Нуруллин лишь формально вышел из бизнеса, оставив за собой управление компаниями «Цереком» и СФ «Строитель». В первой, по документам, на руководящих должностях работали брат, жена и сын обвиняемого, во второй главным числился Хасаншин.

Хасаншин на следствии частично признавал вину, рассказывал, что все сделки свыше 1 млн рублей он был обязан согласовывать с «прежним хозяином», а еще делиться с ним частью прибыли в обмен на реальную помощь с заказами. Эту маржу в 1,2 млн рублей силовики изначально квалифицировали как взятку, а суд не согласился, посчитав доходом от незаконного бизнеса чиновника.

Согласно приговору, Нуруллин на протяжении семи лет слал в ГИСУ рекомендательные письма за своих подрядчиков от имени муниципалитета, и в результате «Цереком» и «Строитель» получали государственные и муниципальные контракты на капремонт и другие работы, начиная с домов культуры и заканчивая спортплощадками. Был госзаказ и по обновлению здания мировых судей.

В период нахождения главы-бизнесмена у власти общий объем бюджетных заказов семейных фирм составил 160 млн рублей. Фемида установила — чиновник использовал свою должность и авторитет для понуждения руководителя сторонней фирмы заключать заведомо невыгодные сделки — отдавать стройматериалы «Строителю» и «Церекому» без предоплаты и с рассрочкой на неограниченный срок.