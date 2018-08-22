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Зампрокурора РТ просит смягчить условное наказание застройщику, завысившему объемы капремонта

14:21, 22.08.2018 Сюжет:  «Зеленая папка» Минниханова 1
Зампрокурора РТ просит смягчить условное наказание застройщику, завысившему объемы капремонта
Фото: elitat.ru

Зампрокурора РТ просит смягчить условное наказание застройщику, завысившему объемы капремонта

Как выяснило «Реальное время», заместитель прокурора РТ Юлия Наумова оспорила вступивший в силу приговор мошеннику Радику Тухфатуллину — бывшему гендиректору и учредителю казанского ООО «СтройГрад». Он получил 5 лет лишения свободы условно за реальное завышение объемов капремонта в Камско-Устьинском районе на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Ущерб по этому и прошлому уголовному делу Тухфатуллина на общую сумму около 26 млн рублей не возмещен. Однако представитель надзорного ведомства просит не ужесточить, а смягчить наказание застройщику. По мнению зампрокурора РТ, районный суд неверно применил нормы права.

Подробности скандального дела — в материале «Реального времени».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:58
    Да не учли что нибудь смягчающего. Месяц скостят
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