Зампрокурора РТ просит смягчить условное наказание застройщику, завысившему объемы капремонта

Зампрокурора РТ просит смягчить условное наказание застройщику, завысившему объемы капремонта

Как выяснило «Реальное время», заместитель прокурора РТ Юлия Наумова оспорила вступивший в силу приговор мошеннику Радику Тухфатуллину — бывшему гендиректору и учредителю казанского ООО «СтройГрад». Он получил 5 лет лишения свободы условно за реальное завышение объемов капремонта в Камско-Устьинском районе на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Ущерб по этому и прошлому уголовному делу Тухфатуллина на общую сумму около 26 млн рублей не возмещен. Однако представитель надзорного ведомства просит не ужесточить, а смягчить наказание застройщику. По мнению зампрокурора РТ, районный суд неверно применил нормы права.

Подробности скандального дела — в материале «Реального времени».