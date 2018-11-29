Прокуратура нашла в Татарстане четырех чиновников-коммерсантов

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В ходе прокурорских проверок в Татарстане с начала года выявили ряд фактов нарушения чиновниками запрета на участие в предпринимательской деятельности, в частности 4 факта участия в коммерческой деятельности в качестве учредителей компаний.

Об этом сегодня рассказал и. о. начальника антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Роберт Валитов, отдельно остановившись на действиях «руководителя одного из исполкомов», который «фактически руководил и через доверенных лиц принимал участие» в деятельности коммерческой организации.

Фамилия чиновника не прозвучала, однако не так давно в суд было направлено дело экс-главы Тюлячинского района Рустяма Нуруллина.