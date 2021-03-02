Два депутата Альметьевска привлечены к ответственности за сокрытие доходов
Сегодня в казанском Кремле на заседании антикоррупционной комиссии при президенте РТ официально обнародовали информацию о проверках декрараций у депутатов Альметьевска. В итоге у двух народных избранников обнаружили свыше 50 укрытых объектов недвижимости, а у одного из них — еще и сверхдоходы в 650 млн рублей.
Этими данными сегодня поделился начальник президентского управления по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов. «Может, стыдно стало перед своими избирателями — пенсионерами», предположил он.
Какую ответственность понесли депутаты и их фамилии на заседании пока не прозвучали. Всего по итогам 2020 года к ответственности за коррупционные нарушения привлекли 319 человек. Двух уволили по утрате доверия.
Напомним, о пробелах в альметьевских декларациях «Реальное время» рассказывало в декабре 2019 года.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым