Суд над экс-главой Бугульминского района приостановлен по болезни обвиняемого

Фото: "Реальное время"/Инна Серова

В Бугульминском городском суде приостановлен процесс по обвинению во взятке 2,7 млн рублей бывшего главы района Ильдуса Касымова. Причина отражена на сайте суда — «обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением».



Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, на самом деле болен не Касымов, а вторая подсудимая по его делу Русалина Усубова. Это участница фонтанных тендеров в Бугульме, которая ранее в Следкоме призналась в даче взятки бывшему главы. Сам он эти обвинения отрицает.

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