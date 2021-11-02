Экс-глава исполкома Болгара приговорен к штрафу 100 тысяч рублей

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Прокуратуре Татарстана не удалось добиться отмены приговора по делу бывшего главы исполкома Болгара Спасского района Алексея Тюленева. Верховный суд Татарстана сегодня согласился с законностью его оправдания по эпизодам превышения полномочий и признания виновным в присвоении бюджетных средств на сумму 39 тысяч рублей.



Согласно приговору Спасского райсуда республики от 8 сентября, Тюленев приговорен к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей. Данное решение было обжаловано двумя адвокатами осужденного, поскольку сам фигурант настаивал на полном оправдании.

Напомним, муниципального чиновника обвиняли в присвоении средств, списанных на покос травы на улицах Болгара и в сдаче трем знакомым в социальный наем квартир в аварийном фонде с последующей приватизацией и выкупом этого жилья властями. По истории с приватизацией аварийного фонда суды двух инстанций констатировали отсутствие состава в действиях Тюленева. В частности, было установлено — люди проживали в этих квартирах еще до признания домов аварийными, а сам глава исполкома никакого отношения к приватизации жилья не имел.