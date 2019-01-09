Дело о взятке в 880 тысяч: глава исполкома Чистополя написал явку с повинной

Задержанный 7 января глава исполкома Чистополя Александр Заиконников признал вину в коррупционном преступлении. Близкие к следствию источники «Реального времени» сообщают, что подозреваемый во взятке написал явку с повинной.

Как удалось выяснить, речь идет о получении в течение 2018 года суммы 880 тыс. рублей — за подписание актов выполненных работ двух компаний, которые регулярно выигрывают торги по весомым бюджетным контрактам.

Адвокат Заиконникова комментировать его позицию по уголовному делу не стала, сославшись на подписку о неразглашении этих сведений.

Подробности — в материале «Реального времени».