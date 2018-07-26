В Татарстане за аферы с подрядами задержан экс-глава исполкома Тюлячинского района

Фигурантом целого букета уголовных дел стал бывший руководитель исполкома Тюлячинского района Татарстана Рустям Нуруллин. Как выяснило «Реальное время», его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии Следкома, с июня 2011 по февраль 2018 года глава тюлячинского исполкома предоставлял преимущество двум не чужим для себя коммерческим организациям и ходатайствовал об их участии в конкурсах по выполнению госзаказа и те получали подряды на общую сумму около 200 млн рублей.

Кроме того, Нуруллина подозревают в причастности к хищению 6 млн при выполнении контракта на строительство очистных сооружений — силовики считают, что деньги увели «путем предоставления заведомо ложных платежных поручений».

Ранее «Реальное время» сообщало о претензиях к Нуруллину и аффилированным с ним подрядчикам со стороны тюлячинских строителей.