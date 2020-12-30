Альметьевский депутат забыл указать в декларации доход в 630 млн рублей

По данным «Реального времени», два депутата Альметьевского района Татарстана могут лишиться этого статуса. Проверка их деклараций выявила три десятка не указанных объектов недвижимости и доходы в 630 млн рублей.



Сумму в 630 млн рублей заработал сверх задекларированного один из народных избранников. Претензий к этим доходам у силовиков нет, они получены благодаря инвестициям и участию в деятельности коммерческих компаний. Однако само сокрытие является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства и основанием для досрочного прекращения полномочий по утрате доверия.

Кроме вышеназванной суммы тот же депутат забыл отразить в декларации 13 объектов недвижимости в Татарстане и других регионах страны — участки, нежилые объекты, дом и квартиру.

Второй депутат скромно умолчал о 18 объектах собственности, включая 7 квартир.

Подробности — в материале «Реального времени».