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Альметьевский депутат забыл указать в декларации доход в 630 млн рублей

14:34, 30.12.2020 Сюжет:  «Зеленая папка» Минниханова
Альметьевский депутат забыл указать в декларации доход в 630 млн рублей
Фото: yandex.ru/maps

По данным «Реального времени», два депутата Альметьевского района Татарстана могут лишиться этого статуса. Проверка их деклараций выявила три десятка не указанных объектов недвижимости и доходы в 630 млн рублей.

Сумму в 630 млн рублей заработал сверх задекларированного один из народных избранников. Претензий к этим доходам у силовиков нет, они получены благодаря инвестициям и участию в деятельности коммерческих компаний. Однако само сокрытие является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства и основанием для досрочного прекращения полномочий по утрате доверия.

Кроме вышеназванной суммы тот же депутат забыл отразить в декларации 13 объектов недвижимости в Татарстане и других регионах страны — участки, нежилые объекты, дом и квартиру.

Второй депутат скромно умолчал о 18 объектах собственности, включая 7 квартир.

Подробности — в материале «Реального времени».

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