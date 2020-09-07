Следком прекратил преследование сити-менеджера Болгара по 14 эпизодам

На 14 эпизодов сократилось уголовное дело руководителя исполкома Болгара Спасского района Татарстана. Следком переквалифицировал действия Алексея Тюленева в этой части с превышения полномочий на преступную халатность и с согласия фигуранта дела прекратил производство по ним за сроком давности, сообщают источники «Реального времени».



Под суд Тюленев пошел по трем оставшимся эпизодам превышения полномочий со сдачей знакомым в социальный наем квартир в аварийном жилфонде с их последующей приватизацией и выкупом властями, а также обвинению в присвоении и растрате средств, списанных на покос травы на улицах Болгара.

Вину подсудимый не признает. К рассмотрению его дела Спасский райсуд приступит 9 сентября.

Как выяснило «Реальное время», бывший глава района Камиль Нугаев — в свидетелях обвинения, а действующий глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов заявлен свидетелем со стороны защиты.