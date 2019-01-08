Главу исполкома Чистополя подозревают во взятке

Накануне в Татарстане был задержан крупный чиновник из администрации Чистополя. Как утверждают близкие к правоохранительным органам источники «Реального времени», речь идет о главе исполкома Александре Заиконникове и подозрениях в получении взятки в крупном размере за незаконные действия.

Одновременно возбуждено дело о даче взятки в крупном размере. Таковыми, согласно УК, считают взятки свыше 150 тыс. рублей, но менее 1 млн рублей. Какая сумма фигурирует в чистопольском деле, пока не сообщается.

В Следкоме по РТ информацию о преследовании чиновника пока не подтверждают и не опровергают. Как удалось выяснить «РВ», материалы переданы в центральный аппарат ведомства.

На официальный запрос редакции в исполком Чистополя по этой истории ответ пока не поступил.

Заиконникову 45 лет. Сити-менеджером он стал в 2017 году. В разные годы работал главой местного подразделения ГАИ и начальником Закамского подразделения управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана.