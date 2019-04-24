Арестованный депутат РТ отрицает вину: «Взяткодатели знали, что я ухожу»

Фото: «Реальное время»/ Инна Серова

Под домашний арест на два месяца отправил только что Советский суд Казани 63-летнего депутата Госсовета Татарстана и экс-главу Бугульминского района Ильдуса Касымова.



Как передает журналист «Реального времени», Касымов на заседании заявил о своей невиновности.

«В мои обязанности не входили режим аукционов и заключение контрактов, я не мог решать вопросы в пользу так называемых взяткодателей», — сообщил суду бывший районный глава, подозреваемый в получении взятки в 2,7 млн рублей.

«Взяткодатели знали, что я ухожу [с поста главы района], у них не было оснований давать взятки», — настаивал на своей версии Ильдус Касымов.

Следователь просил заключить депутата под стражу, полагая, что на свободе он может скрыться, оказать давление на свидетелей. Представитель прокуратуры РТ ходатайство поддержал. Адвокат задержанного просил отказать следствию.

При вынесении решения суд учел состояние здоровья депутата, сообщает корреспондент «Реального времени».