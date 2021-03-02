В казанском Кремле оценили приписки в образовании

Факты фиктивного зачисления студентов в учреждения профоброзования озвучили сегодня на заседании антикоррупционной комиссии при президенте Татарстана. Так, было объявлено о 62 лжевыпускниках и студентах Дрожжановского сельхозтехникума и 15 фиктивных учащихся Апастовского аграрного колледжа, передает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании прозвучало — учащимися Дрожжановского техникума числились и его директор, и другие сотрудники учебного заведения, а также работники детсада и посторонние. «По результатам незаконно полученная стипендия возвращена, директор уволен», — отметил глава президентского управления по антикоррупцинной политике Марс Бадрутдинов и попенял руководителям райотделов и министерства образования, что фальсификации продолжались годами с заполнением табелей посещения занятий, и этого никто не замечал.

В Апастово проверки еще продолжаются. «Гнать надо таких людей, зачем это нужно?» — возмутился после выступления Бадрутдинова глава республики Рустам Минниханов.

В прошлом году «Реальное время» публиковало материал о том, как в Дрожжаном вскрыли масштабные приписки при обучении будущих механизаторов и автослесарей. Силовики получили информацию, что в техникуме годами выполняли план приема на рабочие специальности за счет зачисления в учебные группы своих преподавателей и их знакомых. На занятия они не ходили, по окончании такой учебы ряды механизаторов, сварщиков и технологов не пополняли, а государство несло расходы еще и на выплату стипендии.



Тогда, после скандала с приписками в Дрожжаном, Минобрнауки РТ обещало проверить все техникумы.

Ирина Плотникова