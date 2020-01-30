В Альметьевске вместе с дочкой осуждена экс-глава управления по делам молодежи

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К 4 годам лишения свободы условно приговорена экс-начальник управления по делам детей и молодежи Альметьевского района и бывшая и.о. ректора Альметьевского института госслужбы Валентина Фефелова. Горсуд признал ее виновной в присвоении средств и афере с хищением зарплат и премий путем фиктивного трудоустройства в сеть несуществующих клубов для детей и подростков в 2014—2017 годах.



Вместе с Фефеловой осуждены к условным срокам ее дочь Ксения Ежкова, исполнявшая обязанности начальника отдела кадров в УДДМ Альметьевского района, и еще трое бывших подчиненных начальника управления — главбух Анна Клементьева и ведущие специалисты Светлана Майорова и Светлана Юртова.

Ущерб муниципальной казны от действий этой пятерки в Следкоме оценили в 3,5 млн рублей. Гражданский иск исполкома суд удовлетворил частично.

На следствии Фефелова частично признавала вину. Сейчас оспаривает приговор. Подробности — в материале «Реального времени».