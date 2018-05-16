В Татарстане борцы с коррупцией вернули в муниципальную собственность 340 га

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Свыше 340 гектаров отданных за бесценок и с нарушением корруационных рисков в 2017 году вернулись в муниципальную собственность районов Татарстана.

Среди них — 70,96 га в Арском, 223,5 га в Нижнекамском, 1,4 га в Высокогорском районах, а также 53,8 га в Набережных Челнах. «Это не овраги и свалки, а коммерчески привлекательная земля», — сообщил сегодня на заседании в Казанском кремле начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов.

Напомним, возвраты земель в Автограде проходили на фоне раскручивания уголовных дел вокруг деятельности ГК «Еврогрупп», а Арском районе на фоне расследования дела неустановленных лиц, связанных с семьей экс-главы района и экс-министра лесного хозяйства.