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В Татарстане борцы с коррупцией вернули в муниципальную собственность 340 га

17:16, 16.05.2018 Сюжет:  «Зеленая папка» Минниханова
В Татарстане борцы с коррупцией вернули в муниципальную собственность 340 га
Фото: Реальное время

Свыше 340 гектаров отданных за бесценок и с нарушением корруационных рисков в 2017 году вернулись в муниципальную собственность районов Татарстана.

Среди них — 70,96 га в Арском, 223,5 га в Нижнекамском, 1,4 га в Высокогорском районах, а также 53,8 га в Набережных Челнах. «Это не овраги и свалки, а коммерчески привлекательная земля», — сообщил сегодня на заседании в Казанском кремле начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов.

Напомним, возвраты земель в Автограде проходили на фоне раскручивания уголовных дел вокруг деятельности ГК «Еврогрупп», а Арском районе на фоне расследования дела неустановленных лиц, связанных с семьей экс-главы района и экс-министра лесного хозяйства.

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