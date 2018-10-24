Вип-чиновника Тюлячей отдали под суд за семейный бизнес с обманом бюджета

В Татарстане направлено в суд уголовное дело бывшего руководителя исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина. Его обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами на строительстве очистных сооружений, незаконном участии в бизнесе, злоупотреблении полномочиями с получением госконтрактов на 160 млн рублей семейными фирмами, взятке в 1,2 млн, а также в служебных подлогах и превышении полномочий.

Вину Нуруллин не признает. Наряду с ним на скамью подсудимых отправится учредитель ООО «СФ «Строитель» Халил Хасаншин, также обвиняемый в мошенничестве на строительстве очистных.

Потерпевшим по этому эпизоду признали ГИСУ РТ.

По версии Следкома, после представления обвиняемыми фиктивных завышенных смет бюджет переплатил 6,5 млн рублей.

Детали скандального дела — в материале «Реального времени».