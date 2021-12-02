Верховный суд РТ решил, где судить замглавы Черемшана

Уголовное дело 65-летнего замглавы Черемшана Габдурашида Замалтдинова рассмотрит Новошешминский райсуд. Такое решение накануне вынес Верховный суд Татарстана, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Основанием для отправки дела в соседний район стали самоотводы обоих федеральных судей Черемшанского райсуда по данному делу.

Сам обвиняемый на заседании Верховного суда РТ не появился.

Напомним, Замалтдинову предъявили превышение полномочий и растрату имущества путем продажи по заниженной цене и сдаче в утиль автотранспорта. По версии СК, преступления были совершены еще на прежней работе — в МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» в 2018 году.

Вину фигурант не признает.

Ранее Верховный суд РТ отправил в Аксубаево материалы дела председателя черемшанского ПИЗО по делу о преступной халатности.