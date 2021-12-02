Верховный суд РТ решил, где судить замглавы Черемшана
Уголовное дело 65-летнего замглавы Черемшана Габдурашида Замалтдинова рассмотрит Новошешминский райсуд. Такое решение накануне вынес Верховный суд Татарстана, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Основанием для отправки дела в соседний район стали самоотводы обоих федеральных судей Черемшанского райсуда по данному делу.
Сам обвиняемый на заседании Верховного суда РТ не появился.
Напомним, Замалтдинову предъявили превышение полномочий и растрату имущества путем продажи по заниженной цене и сдаче в утиль автотранспорта. По версии СК, преступления были совершены еще на прежней работе — в МУП «Коммунальные сети Черемшанского района» в 2018 году.
Вину фигурант не признает.
Ранее Верховный суд РТ отправил в Аксубаево материалы дела председателя черемшанского ПИЗО по делу о преступной халатности.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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