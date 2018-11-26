В Татарстане экс-глава исполкома района осужден за хищение «однушки»

1,5 года лишения свободы условно получил по приговору Менделеевского суда бывший глава исполкома этого района Рустем Хабибуллин. Он признан виновным в мошенничестве с отчуждением служебной квартиры, сообщает Следком по РТ.

Напомним, первый приговор Хабибуллину предполагал тот же срок в колонии общего режима. В январе 2018-го экс-чиновника взяли под стражу в зале суда, но через 2,5 месяца его освободил Верховный суд РТ, не согласившись с решением первой инстанции.

В суд бывшего главу исполкома привела история получения однокомнатной квартиры в 2010-м году. Согласно приговору, получил он ее незаконно, после чего снял служебный статус и приватизировал.

О деле менделеевского чиновника «Реальное время» вспоминало в десятке самых мягких приговоров за коррупцию в Татарстане.