Экс-глава Бугульмы признался в халатности и избежал наказания

Фото: «Реальное время»

В Татарстане вступило в силу решение суда о прекращении уголовного преследования бывшего главы Бугульминского района Ильдуса Касымова за истечением срока давности. О таком прекращении Бугульминский суд просил сам обвиняемый, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, до суда дело Касымова дошло еще в 2019-м. Его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки на 2,7 млн рублей от 34-летней поставщицы фонтанного оборудования Русалины Усубовой, ее — в хищении средств бюджета по двум неисполненным контрактам на строительство каскада фонтанов в Бугульме. Предпринимательница призналась в даче взятки и была освобождена от ответственности в этой части. Касымов все отрицал.

В сентябре 2020-го Бугульминский горсуд вернул это дело следователям, причем сделал это по ходатайству стороны обвинения, которая усмотрела некие нарушения в обвинительном заключении. По данным источников «Реального времени», причиной тому стали показания свидетелей в суде — причастность ко взятке бывшего главы ни один не подтвердил.

В ходе дополнительного расследования данного дела уже в феврале 2021 года сотрудники СК закрыли дело против Ильдуса Касымова по взятке и превышению полномочий — за отсутствием состава и события преступления. Однако они усмотрели в его действиях менее тяжкий состав — преступную халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ), и вину в ней обвиняемый признал. Более того, заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке.

Ну а в суде Касымов попросил уже о прекращении дела за истечением срока давности. Такой срок за халатность составляет всего два года. Подсудимому разъяснили, что данное основание не является реабилитирующим, но тот настаивал на своем.

Представитель гособвинения против прекращения не возражала. И 30 марта текущего года горсуд вынес постановление о прекращении производства по делу бывшего главы. В решении сказано, что из-за его преступной халатности подчиненными были подписаны акты приемки фонтанного оборудования без его фактической поставки.

Любопытно, что дело Усубовой до суда так и не дошло. По данным источников «Реального времени», ее обвинение переквалифицировали с мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на причинение имущественного ущерба без цели хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Затем констатировали истечение 6-летнего срока давности по данной статье и прекратили дело. Дело третьего фигуранта — замглавы исполкома района — силовики прекратили за деятельным раскаянием еще в 2019-м.

Схожим образом не дошло до суда дело экс-начальника управления образования Казани — его обвинение во взятках переквалифицировали на халатность и прекратили за сроком давности.