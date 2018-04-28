Итоги дня: согласование добровольного изучения нацязыков, анонс о повышении пенсионного возраста, арест виновника ночного тарана в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 апреля.

Правовое управление Госдумы РФ согласовало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предполагающий изучение родного языка на добровольной основе. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в первой половине апреля.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пора перевести обсуждение повышения пенсионного возраста на законодательный уровень. При этом он отметил, что решение будет приниматься аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательных настроений среди людей.



В Казани суд арестовал 31-летнего Артура Сатрутдинова, протаранившего автомобиль с сотрудниками ДПС, до 27 июня. Сам виновник ДТП заявил, что полностью раскаивается в содеянном. Он также попросил прощения у семьи и детей погибшего.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал слухами информацию, которая распространилась в СМИ и telegram-каналах, о своей возможной отставке. «Я слухи не комментирую», — коротко отметил он. Как считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, противостояние Роскомнадзора с мессенджером Telegram будет длиться вечно.

Россия запретила въезд враждебно настроенным гражданам Литвы из числа политиков, депутатов и политологов. В МИД РФ подчеркнули, что «стоп-лист» остается открытым и в него могут попасть новые персоналии.