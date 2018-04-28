Итоги дня: согласование добровольного изучения нацязыков, анонс о повышении пенсионного возраста, арест виновника ночного тарана в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 апреля.
Правовое управление Госдумы РФ согласовало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предполагающий изучение родного языка на добровольной основе. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в первой половине апреля.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пора перевести обсуждение повышения пенсионного возраста на законодательный уровень. При этом он отметил, что решение будет приниматься аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательных настроений среди людей.
В Казани суд арестовал 31-летнего Артура Сатрутдинова, протаранившего автомобиль с сотрудниками ДПС, до 27 июня. Сам виновник ДТП заявил, что полностью раскаивается в содеянном. Он также попросил прощения у семьи и детей погибшего.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал слухами информацию, которая распространилась в СМИ и telegram-каналах, о своей возможной отставке. «Я слухи не комментирую», — коротко отметил он. Как считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, противостояние Роскомнадзора с мессенджером Telegram будет длиться вечно.
Россия запретила въезд враждебно настроенным гражданам Литвы из числа политиков, депутатов и политологов. В МИД РФ подчеркнули, что «стоп-лист» остается открытым и в него могут попасть новые персоналии.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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