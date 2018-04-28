Медведев: начнем обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пора перевести обсуждение повышения пенсионного возраста на законодательный уровень. Об этом он рассказал в интервью в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

«Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей», — считает Медведев.

Премьер-министр России напомнил, что обсуждение этого вопроса с экспертным сообществом идут уже не один год. «Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне»,— резюмировал Медведев.

Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста.

