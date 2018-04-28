Сатрутдинов о таране автомобиля ДПС: «Я раскаиваюсь в том, что сделал»
Артур Сатрутдинов, протаранивший автомобиль ДПС, заявил, что раскаивается в содеянном. Его слова из зала суда передает корреспондент «Реального времени».
«Я раскаиваюсь в том, что сделал. Полностью», — заявил Сатрутдинов на заседании по избранию меры пресечения.
Он также рассказал, что работал монтажником. В настоящий момент виновник аварии разведен.
Когда судья удалилась в совещательную комнату, Сатрутдинов отметил, что сожалеет о случившемся и просит прощения у семьи погибшего и его детей.
Напомним, что ночью 27 апреля в Казани водитель BMW Артур Сатрутдинов врезался в автомобиль ДПС. В результате столкновения один полицейский погиб, второй находится в нейрохирургическом отделении. Автомобиль, которым управлял Сатрутдинов, принадлежит его матери и куплен в кредит. Подробности ДТП рассказал главный автоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов.Происшествия Татарстан
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