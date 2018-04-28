Интернет-омбудсмен: блокировка Telegram невозможна

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что противостояние Роскомнадзора с мессенджером Telegram будет продолжаться вечно.



«Это вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — цитирует «РИА Новости» Мариничева.

Отмечается, что Telegram сможет обновляться и с помощью этих обновлений будет обходить блокировки, а сторонние сервисы так и продолжат попадать в черный список.

«Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/proxy», — добавил интернет-омбудсмен.

По его словам, правильнее было бы блокировать производителей противоправного контента, а не сервис, который его предоставляет.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке.