Россия запретила въезд враждебно настроенным гражданам Литвы

Россия в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского вводит запрет на въезд для наиболее враждебно настроенных литовских политиков, депутатов и политологов. Об этом сказано в сообщении на сайте российского МИД.

«Предупреждаем, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями не в правилах российской стороны.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского, который вступил в силу 1 января 2018 года. Кроме того, Литва с ноября ограничила для россиян ввоз лекарств без рецепта.