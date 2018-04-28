Глава Роскомнадзора о возможной отставке: «Я слухи не комментирую»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал слухами информацию, которая распространилась в СМИ и Telegram-каналах, о своей возможной отставке.

«Обратитесь к тем, кто меня «отправляет в отставку». Я слухи не комментирую», — цитирует Жарова «Интерфакс».

В последнее время на главу Роскомнадзора обрушилась волна критики из-за блокировки популярного мессенджера Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали, что отставка Жарова ожидается до конца апреля.



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке. Вчера стало известно о первом иске к Роскомнадзору на 5 млн рублей из-за убытков, понесенных в результате блокировки Telegram.