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Глава Роскомнадзора о возможной отставке: «Я слухи не комментирую»

12:44, 28.04.2018 1
Глава Роскомнадзора о возможной отставке: «Я слухи не комментирую»
Фото: minsvyaz.ru

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал слухами информацию, которая распространилась в СМИ и Telegram-каналах, о своей возможной отставке.

«Обратитесь к тем, кто меня «отправляет в отставку». Я слухи не комментирую», — цитирует Жарова «Интерфакс».

В последнее время на главу Роскомнадзора обрушилась волна критики из-за блокировки популярного мессенджера Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали, что отставка Жарова ожидается до конца апреля.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке. Вчера стало известно о первом иске к Роскомнадзору на 5 млн рублей из-за убытков, понесенных в результате блокировки Telegram.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:58
    разрушать - не создавать - вот Жаров и не комментирует... так и АСВ уничтожило фабрику обуви "Спартак", так и завод силиконов остановили - нет комментариев - разрушители-чиновники продолжают работу по разрушению... это Россия, брат.
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