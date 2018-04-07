Итоги дня: суд над «долларовым полицейским», Благодатный огонь и теракт в Германии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 апреля.

Казанский подполковник, задержанный по подозрению во взятке в 100 тыс. долларов, проведет трое суток в полицейском изоляторе. Сегодня суд продлил срок его задержания на 72 часа, хотя изначально следствие ставило вопрос о домашнем аресте. На суде отставной офицер Роман Пахомов заявил, что частично признал вину и начал сотрудничать со следствием. Напомним, подполковника взяли по подозрению во взятке 5 апреля. Подробности дела — в материале «Реального времени».

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Схождение Благодатного огня происходит каждый год накануне праздника православной Пасхи и считается чудом. В Казань огонь доставят в день Пасхи Христовой. Увидеть частицу огня верующие смогут в Благовещенском соборе Казанского кремля 8 апреля в 17.00. Богослужение возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.



Печальной новостью накануне праздника стал теракт в Германии. В городе Мюнстер на западе страны грузовик на скорости въехал в группу людей. По предварительным данным, погибли три человека. Позже СМИ сообщили о 50 пострадавших, шестеро из которых находятся в критическом состоянии. Немецкая полиция оцепила место происшествия и проводит поиски взрывчатки. Водитель грузовика покончил с собой, его личность установить пока не удалось. А в Сети появились видео с места событий.

Тем временем казанский «Рубин» обыграл в домашнем матче грозненский «Ахмат». Матч 25-го тура РФПЛ закончился со счетом 3:2, а Рубин поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы с 31 баллом.