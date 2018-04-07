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«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2

15:54, 07.04.2018 1
«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл в домашнем матче грозненский «Ахмат». Матч 25-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 3:2.

У казанцев голы забили Ивелин Попов (49) и дважды Сердар Азмун (63, 70). В составе грозненцев оба гола реализовал Магомед Митришев (1, 86). Он же был удален на 88-й минуте за две желтые карточки в матче.

После 25 туров «Рубин» занимает 8-е место с 31 баллом, а «Ахмат» — 11-е место с 27 очками.

Ранее казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, «Реальное время» рассказывало, что поле на «Казань Арене» обещают подготовить к апрельским матчам.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Очень понравилась игра Кузьмина,Сорокина,и всего нападения(только во втором тайме). Только не понял коментатора ТНВ Пшеничной, нагло "топящего" против Рубина? Третий гол забил Азмун,и все по правилам.
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