«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2

Казанский «Рубин» обыграл в домашнем матче грозненский «Ахмат». Матч 25-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 3:2.



У казанцев голы забили Ивелин Попов (49) и дважды Сердар Азмун (63, 70). В составе грозненцев оба гола реализовал Магомед Митришев (1, 86). Он же был удален на 88-й минуте за две желтые карточки в матче.

После 25 туров «Рубин» занимает 8-е место с 31 баллом, а «Ахмат» — 11-е место с 27 очками.

Ранее казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, «Реальное время» рассказывало, что поле на «Казань Арене» обещают подготовить к апрельским матчам.