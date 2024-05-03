День в истории 3 мая: Лобачевского избрали ректором Казанского университета, родился глава УФНС по РТ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 мая 2024 года
3 мая отмечаются Всемирные дни Солнца и свободы печати. Год назад произошла трагедия в белградской школе, 58 лет назад родился руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану, президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин, 119 лет назад запатентована первая письменная ручка Parker, 197 лет назад математик Николай Лобачевский стал ректором Казанского университета. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В комплексе стендовой стрельбы «Свияга» начинается второй этап Кубка России по стендовой стрельбе.
- В Казани стартуют чемпионат и первенство России по триатлону.
Кто родился: Наиль Дунаев и Данила Козловский
- 1314 — русский церковный и государственный деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский (скончался 8 октября 1392 года). Благословил Дмитрия Донского и его войско на победу в Куликовской битве.
- 1469 — итальянский философ и политик эпохи Возрождения Никколо Макиавелли (скончался 22 июня 1527 года).
- 1870 — русский художник, историк искусства Александр Бенуа (скончался 9 февраля 1960 года). Работая во Франции, он стал одним из основателей художественного объединения «Мир искусства», а потом подключился к редактированию с Сергеем Дягилевым одноименного журнала.
- 1937 — советский и российской актер Наиль Дунаев (скончался 30 октября 2022 года). Самая известная роль — глава семейства кряшен Григорий-Гөргөри из комедии «Гөргөри кияүләре» («Зятья Гергери»), которая идет более четверти века.
- 1951 — российская писательница Татьяна Толстая. Автор книг «На золотом крыльце сидели…», «Кысь», «День», «Ночь», «Двое» и др.
- 1956 — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко. Известна как исполнительница главной роли в фильме «Мери Поппинс, до свидания».
- 1966 — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану, государственный советник Российской Федерации 2-го класса, президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин.
- 1969 — глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев.
- 1972 — директор казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.
- 1977 — руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Татарстану — главный государственный санитарный врач по республике Марина Патяшина.
- 1985 — российский актер Данила Козловский. Снимался в таких фильмах, как «Легенда 17», «Экипаж», «Духless» и «Духless 2».
Кто скончался: Алексей Аракчеев и первая женщина-член Союза художников ТАССР
- 1834 — русский государственный и военный деятель, один из важнейших приближенных императоров Павла I и Александра I Алексей Аракчеев (родился 4 октября 1769 года). Особенно известен как реформатор, реализовавший проект военных поселений («аракчеевщина»).
- 1856 — французский композитор, автор балетов «Жизель» и «Корсар» Адольф Адан (родился 24 июля 1803 года).
- 1990 — патриарх Московский и всея Руси в 1971—1990 годах Пимен (родился 3 июля 1910 года). Был одним из первых священнослужителей, попытавшихся наладить диалог с советской властью. Так, он поддержал епископа Феодосия, который обратился к Леониду Брежневу с письмом о вопиющем бесправии церкви.
- 1991 — первая татарская женщина-художник, ставшая членом Союза художников ТАССР, Гайша Рахманкулова (родилась 3 декабря 1913 года). Рахманкулова училась в Казанском художественном училище и занималась сначала станковой живописью, а потом обратилась к акварели.
Праздники: дни Солнца и кондитера
- Всемирный день Солнца. Учрежден в 1994 году по инициативе Международного общества солнечной энергии. В этот день по всему миру проходят мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.
- Всемирный день свободы печати. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Дата приурочена к принятию Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой в 1991 году на семинаре, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия). Главным мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени колумбийского журналиста Гильермо Кано.
- День кондитера в России. Дата приурочена к учреждению в СССР Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности.
- Великая пятница у православных христиан.
- День Конституции Японии. Праздник отмечается с 1948 года — с первой годовщины вступления в силу новой Конституции в Стране восходящего солнца.
События: Лобачевский стал ректором Казанского университета, запатентована ручка Parker, появился спам
- 1814 — в Казани состоялись торжества по случаю победы в Отечественной войне 1812 года против Наполеона. На грандиозные мероприятия народ созывался особыми приглашениями, отпечатанными на русском, татарском, немецком и французском языках. Масштабные праздники также прошли в Тетюшах, Чистополе и Елабуге.
- 1827 — 34-летний Николай Лобачевский тайным голосованием был избран ректором Казанского университета (11 голосами против трех). В этой должности великий математик бессменно состоял 19 лет — вплоть до 1846 года. Он занимался реорганизацией штата, строительством новых учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий. Также следил за состоянием библиотеки и минералогической коллекции университета, участвовал в издании «Казанского Вестника».
- 1905 — запатентована первая письменная ручка Parker.
- 1908 — в 25 км от Бейрута (Ливан), на вершине 600-метрового холма Харисса была установлена огромная скульптура Девы Марии, обычно именуемая Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской. Руки 8,5–метровой 15-тонной статуи протянуты к Бейруту.
- 1937 — роман американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.
- 1957 — Совет министров СССР и ЦК КПСС приняли Постановление о порядке передачи имущества при преобразовании колхозов в совхозы.
- 1978 — день рождения спама. В этот день было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение: компания по изготовлению электронной техники DEC разослала 400 получателям спам-сообщение.
- 1999 — теннисист Евгений Кафельников первым из россиян стал первой ракеткой мира.
- 2022 — в столице Татарстана в ходе дорожных работ по улице Миславского обнаружили подвал старинного дома, где с 1924 года по 1931-й жила поэтесса Вероника Тушнова.
- 2023 — десять человек погибли в результате стрельбы в школе сербской столицы Белграда. Нападение совершил 14-летний семиклассник, который был под действием наркотиков. Он пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова.
- 2023 — в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате оба летательных аппарата были сбиты военными. Вследствие падения и разлета осколков БПЛА пострадавших и материального ущерба не было. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 Мая.