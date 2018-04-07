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В Сети опубликовали видео с места наезда грузовика на группу людей в Германии

18:52, 07.04.2018
В Сети опубликовали видео с места наезда грузовика на группу людей в Германии
Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео с места наезда грузовика на людей в городе Мюнстер на западе Германии. Ролик опубликован на YouTube.

На видео показано место происшествия, оцепленное полицейскими. Прохожих практически нет.

Ранее стало известно, что в городе Мюнстер на западе Германии грузовик въехал в группу людей. Погибли три человека, по меньшей мере 50 человек пострадали, из них шестеро находятся в критическом состоянии. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Ранее СМИ сообщили, что в Мюнстере на западе Германии грузовик въехал в группу людей. Погибли три человека, как минимум 50 человек пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель грузовика покончил с собой.

Происшествия
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