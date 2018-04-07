Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Германии, покончил с собой
Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере в Германии покончил с собой.
«Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция», — сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на полицию.
Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие. Сейчас центр Мюнстера перекрыт, полиция ищет взрывчатку. Предположительно, речь идет о теракте.
Судя по фотографиям немецких СМИ, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе.
Ранее СМИ сообщили, что в результате наезда грузовика на группу сидящих людей в центре Мюнстера погибли три человека. По последним данным, число пострадавших достигло 50 человек.
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