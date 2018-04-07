Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Германии, покончил с собой

Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере в Германии покончил с собой.

«Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция», — сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на полицию.

Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие. Сейчас центр Мюнстера перекрыт, полиция ищет взрывчатку. Предположительно, речь идет о теракте.

Судя по фотографиям немецких СМИ, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе.

Ранее СМИ сообщили, что в результате наезда грузовика на группу сидящих людей в центре Мюнстера погибли три человека. По последним данным, число пострадавших достигло 50 человек.

