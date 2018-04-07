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Казанский суд не стал арестовывать фигуранта дела о взятке 100 тысяч долларов

12:07, 07.04.2018 4
Казанский суд не стал арестовывать фигуранта дела о взятке 100 тысяч долларов
Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Советский райсуд Казани продлил задержание подполковника полиции Романа Пахомова, которого 5 апреля взяли по подозрению во взятке в 100 тыс. долларов. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени» с места событий.

Суд посчитал, что в материалах дела не представлено исчерпывающей информации, характеризующей личность подозреваемого, в связи с чем потребовалось продление его задержания до 11.00 10 апреля. Таким образом, следующее заседание по делу состоится во вторник.

При этом журналистов вновь не пустили на оглашение решения.

Ранее в ходе заседания представитель Следкома по РТ просил суд отправить Пахомова под домашний арест. Он также рассказал, что подозреваемый частично признал вину и сотрудничает со следствием.

По версии следствия, деньги в размере 100 тыс. долларов Пахомов обещал передать коллегам из подразделения по борьбе с оргпреступностью и Главного следственного управления, которые якобы могли решить вопрос с освобождением от уголовной ответственности четырех подозреваемых в обнале.

Происшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    ну, да следы исчезли!!!
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  • Анонимно 07 апр
    Конечно, он же не беззащитные женщины!
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  • Анонимно 07 апр
    Ждите прыжки на нож...
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  • Анонимно 07 апр
    Странно что заявление пострадавшего и целая операция ФСБ не аргумент
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